Tổng giám đốc Công ty Toàn Cầu chiếm đoạt hàng tỷ đồng đấu giá tài sản

Khi kết thúc đấu giá, Hoàng Minh Toàn không trả lại tiền đặt trước cho những người tham gia, mà chiếm đoạt số tiền gần 5,2 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Toàn (SN 1977, đăng ký thường trú tại phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) - Tổng giám đốc Công ty đấu giá Toàn Cầu về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cũng khởi tố Hoàng Minh Toàn về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các hành vi của nghi phạm này đều liên quan đến việc “xù” tiền đặt trước của cá nhân, doanh nghiệp tham gia đấu giá tài sản của Nhà nước. Cơ quan công an cũng xác định và đang tiếp tục điều tra làm rõ nghi phạm này còn chiếm đoạt tiền đấu giá đặt trước của nhiều công dân ở các tỉnh, thành với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Công ty đấu giá liên tục “quỵt” tiền đặt trước

Năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có quyết định chuyển giao diện tích rừng và đất rừng cho UBND huyện Phong Điền để giao cho người dân các xã quản lý, bảo vệ và sử dụng, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá khai thác tỉa thưa gỗ rừng trồng sản xuất của UBND huyện Phong Điền với tổng diện tích 67,73 ha. UBND huyện Phong Điền đã giao cho Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện (đại diện chủ tài sản) thực hiện các hồ sơ, thủ tục để đấu bán, thanh lý tài sản gỗ rừng trồng sản xuất trên.

Ngày 20/7/2022, Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty đấu giá Toàn Cầu (địa chỉ tại số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM). Ngày 12/8, Công ty đấu giá Toàn Cầu đã tổ chức đấu giá thành công tài sản gỗ rừng trồng sản xuất theo hợp đồng dịch vụ đấu giá.

Đến ngày 16/8, Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền ký hợp đồng mua bán tài sản gỗ rừng trồng với người trúng đấu giá tài sản. Người trúng đấu giá tài sản đã nộp số tiền mua tài sản đấu giá là 9,120 tỷ đồng vào tài khoản tiền gửi của Phòng NN&PTNT huyện tại Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền sau khi trừ số tiền đặt trước đấu giá tài sản được nộp vào Công ty đấu giá Toàn Cầu là 1,512 tỷ đồng . Số tiền này Công ty đấu giá Toàn Cầu không chuyển lại cho Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền mà giữ, chiếm đoạt.

Hoàng Minh Toàn trong một phiên đấu giá tài sản của Nhà nước.

Bên cạnh đó, có 4 khách hàng khác không trúng đấu giá đã đặt trước tiền số tiền 6,48 tỷ đồng cũng bị Công ty đấu giá Toàn Cầu chiếm đoạt. Trước tình hình đó, UBND huyện Phong Điền đã có đơn gửi đến Sở Tư pháp TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị can thiệp, điều tra, xác minh, xử lý đối với Công ty đấu giá Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn.

Khốn khổ vì đi đấu giá

Theo quy định của Luật Đấu giá, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty đấu giá Toàn Cầu có trách nhiệm trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá và thanh toán tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá cho bên có tài sản đấu giá.

Thế nhưng, Công ty đấu giá Toàn Cầu đã tự ý mở phong tỏa, ngang nhiên rút tài khoản tiền đặt trước của khách hàng nộp vào rồi chiếm đoạt. Không chỉ vậy, khách hàng chuyển tiền đặt trước để tham gia đấu giá sản phẩm gỗ khai thác tỉa thửa 50,95 ha rừng trồng phòng hộ dự án JBIC của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cũng bị Công ty đấu giá Toàn Cầu chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng .

Những người tham gia đấu giá khai thác tỉa thưa gỗ rừng trồng sản xuất của Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền cho biết số tiền đặt trước để đấu giá dù nộp hơn nửa năm nay, nhưng đến nay vẫn chưa được trả lại. Một nạn nhân ở tỉnh Bình Định nói trong bức xúc: “Tôi đã tham gia đấu giá tài sản gỗ rừng trồng sản xuất tại nhiều tỉnh, thành và đây là lần đầu tiên, tôi gặp trường hợp không trúng đấu giá mà số tiền hơn 1,5 tỷ đồng đặt trước vẫn chưa được trả lại”. Đã hơn 6 tháng trôi qua, nạn nhân này cũng như gia đình đều rơi vào tâm trạng “mất ăn mất ngủ”.

Hơn 6 tháng trước, khi nhận được thông tin Công ty đấu giá Toàn Cầu tổ chức đấu giá tài sản Nhà nước, nạn nhân này đã vay mượn nhiều nơi để có số tiền 1,512 tỷ đồng đặt trước cho Công ty để tham gia đấu giá. Không ngờ, sau khi đấu giá không trúng thì số tiền đặt trước cũng bị chiếm đoạt. Giờ đây, hàng tháng, nạn nhân này phải trả lãi cho số tiền đặt trước và không biết đến bao giờ họ mới lấy lại được để giải quyết nợ nần.

Trước việc Công ty đấu giá Toàn Cầu “quỵt” tiền đặt cọc, ông Nguyễn Minh Toàn (trú phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM), Đinh Kháng Chiến (trú xã Ân Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã có đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc ông Hoàng Minh Toàn đã không hoàn trả tiền đặt trước là 1,512 tỷ đồng /khách hàng khi đấu giá tài sản tại Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền.

Theo cơ quan điều tra, liên quan đến sai phạm của Công ty đấu giá Toàn Cầu và Hoàng Minh Toàn, thời gian qua, Sở Tư pháp TP.HCM còn nhận được đơn tố cáo của các ông: Đậu Quốc Vương, Mai Xuân Quang, Nguyễn Lực Tấn, Nguyễn Như Hoành (đều trú ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An) tố cáo Công ty Toàn Cầu trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi rừng trồng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình đã có hành vi không hoàn trả số tiền đặt trước là 560 triệu đồng/khách hàng.

Hoàng Minh Toàn bị bắt sau 5 ngày có lệnh truy nã.

Bên cạnh đó, nhiều công dân ở các tỉnh, thành đã gửi đơn đến Sở Tư pháp TP.HCM phản ánh việc Công ty Toàn Cầu không chuyển trả đầy đủ số tiền đặt trước cho khách hàng khi họ đăng ký tham gia đấu giá tài sản…

Trước đó, năm 2019, Sở Tư pháp TP.HCM từng nhận được đơn của ông N.T.H (trú quận 6, TP.HCM) phản ánh Công ty đấu giá Toàn Cầu không chuyển trả đầy đủ số tiền đặt trước 2,630 tỷ đồng khi ông này đăng ký tham gia đấu giá tài sản tại số 473/23 tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM. Năm 2022, Sở Tư pháp TP.HCM tiếp tục nhận được đơn của bà H.T.H.H (trú TP Thủ Đức, TP.HCM) liên quan đến việc Công ty đấu giá Toàn Cầu trong quá trình đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 61 xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ (TP.HCM) không hoàn trả số tiền đặt trước 5,960 tỷ đồng sau khi có thông báo tạm ngưng cuộc đấu giá…

Vẫn còn nhiều nạn nhân

Sau khi liên tục nhận được đơn tố cáo của nhiều công dân ở một số tỉnh thành về việc Hoàng Minh Toàn chiếm đoạt tiền đặt trước để đấu giá, cơ quan điều tra đã nhiều lần gọi điện, mời Toàn đến làm việc nhưng nghi phạm bỏ trốn. Ngày 22/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hoàng Minh Toàn. Chỉ 5 ngày sau, 23h30 ngày 27/12/2022, cơ quan điều tra đã bắt giữ Hoàng Minh Toàn khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2019 đến 2022, Hoàng Minh Toàn ký kết hợp đồng đấu giá với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, Chi Cục thi hành án Dân sự TP Đồng Hới, Công ty MTV Lâm công nghiệp Long Đại, Công ty MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình để đấu giá đất, cây keo, mỏ cát…

Sau khi nhận tiền đặt trước của người tham gia đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản theo quy định, khi kết thúc đấu giá, Hoàng Minh Toàn không trả lại tiền đặt trước cho những người tham gia mà chiếm đoạt số tiền gần 5,2 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Toàn về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an di lý Hoàng Minh Toàn về tỉnh Quảng Bình.

Sau thời gian điều tra mở rộng, cuối tháng 2, Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên - Huế tiếp tục khởi tố Hoàng Minh Toàn về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền Toàn lừa đảo tại Thừa Thiên - Huế được xác định hơn 9 tỷ đồng . Theo Công an Thừa Thiên - Huế, quá trình điều tra bước đầu, với thủ đoạn tương tự tại Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế, Hoàng Minh Toàn còn thực hiện hành vi vi phạm tại tỉnh Long An, TP.HCM với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Minh Toàn khai nhận do đầu tư, làm ăn chung với một tập đoàn bất động sản có tiếng, nhưng bị thua lỗ nên Toàn phải đi vay mượn nhiều nơi, lấy tiền của người sau để trả cho người trước. Số tiền vay mượn ngày càng nhiều, lãi mẹ đẻ lãi con, đến khi không thể vay mượn được tiền thì Toàn nảy sinh ý định, chiếm đoạt tiền đặt trước của khách hàng tại các cuộc đấu giá để trang trải nợ nần, tiêu xài.

Hoàng Minh Toàn quê ở tỉnh Quảng Bình và tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Huế. Sau khi ra trường, Toàn có thời gian dài làm đấu giá viên. Sau đó, Toàn lập Công ty đấu giá Toàn Cầu. Dù trụ đặt tại TP.HCM nhưng chỉ trong thời gian ngắn, công ty này đã “bành trướng” tham gia nhiều cuộc đấu giá tại các tỉnh, thành.

Điều đáng nói, các cuộc đấu giá Toàn “lọt” vào hầu hết là đấu giá tài sản của Nhà nước, số tiền đặt trước để đấu giá tương đối lớn. Thế nhưng, hầu như các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi ký hợp đồng với Công ty đấu giá Toàn Cầu để tổ chức đấu giá đều không tìm hiểu kỹ, không thẩm định năng lực Công ty nên đẩy nhiều khách hàng phải rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.