Tổng cục Thống kê lý giải việc CPI giảm khi giá hàng hóa tăng

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, khẳng định chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 phản ánh sát biến động giá tiêu dùng trên thị trường.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 4 giảm 0,04% so với tháng 3 và tăng 2,7% so với tháng 4/2020. Bình quân 4 tháng đầu năm, CPI tăng 0,89% so với cùng kỳ.

"Chúng tôi khẳng định kết quả này phản ánh sát với biến động giá tiêu dùng trên thị trường. Phương pháp tính CPI của Tổng cục Thống kê phản ánh sát diễn biến giá tiêu dùng trên thị trường và bảo đảm tính so sánh với số liệu của các nước trên thế giới cũng như trong khu vực", ông Nguyễn Trung Tiến nhấn mạnh.

Cụ thể, phương pháp tính CPI được áp dụng từ năm 1995 đến nay theo hướng dẫn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Ông Tiến cho rằng đây là chuẩn mực được hầu hết quốc gia áp dụng và phù hợp với tài liệu hướng dẫn biên soạn CPI mới nhất do ILO ban hành năm 2020.

Trong thời kỳ 2020-2025, CPI hàng tháng được tính dựa trên thông tin thu thập tại khoảng 40.000 điểm điều tra giá từ 63 tỉnh, TP với 752 loại hàng hoá và dịch vụ đại diện tiêu dùng phổ biến của người dân và phù hợp với cơ cấu tiêu dùng của hộ gia đình hiện nay.

Tháng 4 vừa qua, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ cấp một, 4 nhóm hàng giảm giá chiếm 60,1% tổng chi tiêu, 6 nhóm hàng tăng giá chiếm 34,2% và nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép có giá không đổi chiếm 5,7%. "Bốn nhóm hàng giảm giá với tỷ trọng lớn đã làm cho chỉ số giá chung giảm so với tháng trước", ông Tiến phân tích.

MỨC TĂNG CPI TRONG 12 THÁNG GẦN NHẤT Đơn vị: Phần trăm. Nhãn 4/2020 5/2020 6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021

column

-1.54 -0.03 0.66 0.4 0.07 0.12 0.09 -0.01 0.1 0.06 1.52 -0.27 -0.04

Liên quan đến phản ánh nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tháng 4 giảm 0,43% so với tháng 3 trong khi giá vật liệu xây dựng đang tăng cao, lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho biết nhóm này bao gồm giá thuê nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng.

Trong tháng 4, nhóm này giảm giá chủ yếu do giá điện, nước sinh hoạt và gas giảm. Trong khi đó, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở gồm xi măng, sắt thép, đá, cát được tính trong CPI tăng 1,12% so với tháng 3 nhưng chỉ chiếm 2,03% trong tổng chi tiêu nên chỉ làm tăng CPI chung ở mức 0,02%.

"Các sản phẩm thuộc nhóm vật liệu xây dựng trong chi tiêu của dân cư được tính trong CPI bao gồm các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, không bao gồm sửa chữa lớn và xây dựng nhà mới. Sửa chữa nhỏ nhà ở là các hoạt động duy tu, bảo dưỡng không thay đổi kết cấu hoặc hình thái của căn nhà", ông Tiến lưu ý.

Bên cạnh đó, nhắc đến nguy cơ lạm phát đang được giới chuyên gia chỉ ra, đại diện Tổng cục Thống kê thừa nhận mức tăng CPI bình quân 4 tháng đầu năm là mức tăng thấp nhất từ năm 2016, nhưng áp lực lạm phát vẫn hiện hữu và sẽ tăng dần từ nay đến cuối năm.

Lý do là khi kinh tế phục hồi, nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ sẽ tăng, từ đó đẩy mặt bằng giá lên cao. Đồng thời, giá nguyên nhiên vật liệu trên thế giới ở nhiều lĩnh vực cũng đang tăng mạnh, việc nhập khẩu nguyên liệu với mức giá cao sẽ ảnh hưởng đến giá thành hàng hóa tiêu dùng trong nước.

Chưa kể, ông Nguyễn Trung Tiến còn cho rằng chính sách tiền tệ nới lỏng của các nước để phục vụ kinh tế tạo thành yếu tố cầu kéo sẽ đẩy giá cả hàng hóa cơ bản đều đi lên. Việc điều hành giá một số mặt hàng do Nhà nước quản lý theo lộ trình như dịch vụ y tế, giáo dục cũng sẽ tác động tới CPI năm nay.

Tuy nhiên, nhìn chung, ông vẫn bày tỏ lạc quan dựa trên quan sát kinh nghiệm điều hành của Chính phủ trong kiểm soát lạm phát những năm vừa qua. "Chúng tôi tin là mục tiêu CPI bình quân khoảng 4% trong năm nay do Quốc hội đề ra là có thể thực hiện được", Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhìn nhận.