Tổng bí thư gửi thư chúc mừng kỷ niệm 70 năm lực lượng cảnh vệ CAND

Tổng bí thư tin tưởng lực lượng cảnh vệ tiếp tục nỗ lực lập nhiều chiến công mới to lớn hơn nữa, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba cho lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân. Ảnh: Hồng Quang.

Sáng 16/2, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân (16/2/1953-16/2/2023) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.

Trong thư chúc mừng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá 70 năm qua, cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân luôn tỏ rõ bản lĩnh kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Hàng trăm nghìn lượt bảo vệ đã được thực hiện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, sự kiện quốc tế lớn được tổ chức tại Việt Nam đã được bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh.

Người đứng đầu Đảng cũng gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc nhất tới thân nhân gia đình các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng của lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân 70 năm qua. Đồng thời, Tổng bí thư tin tưởng lực lượng cảnh vệ tiếp tục nỗ lực lập nhiều chiến công mới to lớn hơn nữa, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba cho lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân. Ảnh: Hồng Quang.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Cảnh vệ cho biết trong tình hình mới, lực lượng cảnh vệ phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ trong mọi tình huống, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần “Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, phù hợp”.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng, Nhà nước, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba cho lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân.

Chiến sĩ cảnh vệ nói về những nhiệm vụ đặc biệt Các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) chia sẻ với Zing về những nhiệm vụ thầm lặng nhưng đặc biệt quan trọng mà họ được giao phó.