Tổng bí thư, Chủ tịch nước tiếp bộ trưởng Công an Trung Quốc

Sáng 19/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xã giao Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí.

Tại buổi tiếp, ông Triệu Khắc Chí chân thành cảm ơn Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn đại biểu Bộ Công an Trung Quốc và nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra chương mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bộ trưởng Công an Trung Quốc chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ trưởng Công an Trung Quốc nhấn mạnh mục đích chuyến thăm lần này là nhằm quán triệt thực hiện nhận thức chung cấp cao, đặc biệt trong lĩnh vực thực thi pháp luật.

Bộ trưởng Công an Trung Quốc đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội XIII đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Triệu Khắc Chí, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Triệu Khắc Chí cho biết hai Bộ Công an trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, góp phần đưa quan hệ Trung - Việt phát triển ngày càng sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Bộ Công an Trung Quốc sang thăm vào dịp Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân hai nước vừa đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đồng chí bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong thời gian tới Bộ Công an hai nước cần tiếp tục thực hiện tốt nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước trên lĩnh vực hợp tác an ninh và thực thi pháp luật, phát huy vai trò đặc biệt của mình trong bối cảnh trạng thái bình thường mới vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa hai bên bằng các hình thức linh hoạt.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn hết sức coi trọng việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị với đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Việt Nam sẵn sàng cùng với phía Trung Quốc duy trì sự trao đổi cấp cao, kiểm soát tốt bất đồng, triển khai hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực, không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định.