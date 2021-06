Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng tham gia Đảng ủy Công an T.Ư

Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 27 cán bộ. Trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 7 cán bộ lãnh đạo Bộ Công an.

Sáng 4/6, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ nhất.

Tại đây, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng công bố Quyết định số 107 ngày 1/6 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 27 cán bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gồm 10 cán bộ, trong đó có 3 lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng 7 lãnh đạo Bộ Công an.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gồm 10 cán bộ, trong đó có 3 lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 7 lãnh đạo Bộ Công an. Ảnh: Hiếu Phong.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo người đứng đầu Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn, tác động trực tiếp đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Tổng bí thư nhắc nhở Đảng ủy Công an Trung ương luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nêu gương; phải thật sự là một tập thế vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động. Trong đó, từng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương phải thật sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tổng bí thư nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chúc mừng các thành viên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng bí thư nhấn mạnh "phải giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội" vì đây là nhiệm vụ chính trị số 1 của chúng ta.

Người đứng đầu Đảng cho rằng sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương phải rất sát sao, sắc bén, kịp thời. Nội bộ phải đoàn kết, thống nhất rất cao, ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ.

"Quân phải tinh, phải giỏi; lãnh đạo phải sắc bén, quyết liệt; tham mưu phải kịp thời, nắm tình hình thật chắc, không được để bị động, bất ngờ, luôn ở thế tiến công chủ động" - Tổng bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng bí thư, công an là thanh bảo kiếm, là lá chắn, là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự nên cần tinh, gọn, mạnh từ Trung ương đến cơ sở.

"Tôi và các đồng chí cần phối hợp, quyết tâm, ý chí, nỗ lực, phấn đấu nhiệm kỳ này phải hơn nhiệm kỳ trước", Tổng bí thư nêu rõ.

Trước tình hình đại dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, Tổng bí thư đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục và khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương.

Song song với đó là việc kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, lực lượng tuyến đầu vùng dịch không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung kích làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.