Tôn Lập Quân thú nhận kiểu nhận hối lộ trong hộp hải sản

Cựu quan chức an ninh Trung Quốc Tôn Lập Quân thú nhận về việc lôi kéo bè phái cũng như nhận hối lộ trên sóng truyền hình trung ương nước này.

Lời thú tội của ông Tôn Lập Quân (Sun Lijun), 53 tuổi, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, xuất hiện trong tập đầu tiên của series phim tài liệu kéo dài 5 phần về đề tài tham nhũng phát sóng hôm 15/1 trên CCTV.

Đoạn phim tài liệu tiết lộ ông Tôn cùng phe nhóm của mình, trong đó có các quan chức cấp cao của cơ quan hành pháp, đã lạm dụng quyền hạn, cấu kết với các doanh nhân, và nhận hối lộ một lượng lớn tiền và tài sản.

Ông Tôn là một trong những nhân vật cấp cao nhất của bộ máy an ninh bị "sa lưới" vì tội tham nhũng trong những năm gần đây, theo South China Morning Post.

Ông Tôn Lập Quân thừa nhận đã nhận hối lộ trên sóng truyền hình. Ảnh: CCTV.

Sau khi bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc và cách chức hồi tháng 9/2021, ông chính thức bị truy tố về tội tham nhũng vào tuần trước.

Trong bộ phim tài liệu, Tôn Lập Quân kể rằng năm 2011, ông đã nhận một thẻ ngân hàng có chứa một triệu Nhân dân tệ (hơn 3,5 tỷ VNĐ) từ Vương Lập Khoa (Wang Like), cựu phó trưởng ban chính trị và pháp luật tỉnh Giang Tô.

“Ông ấy (Vương Lập Khoa) đến Bắc Kinh khoảng bốn hoặc năm lần một năm, và mỗi lần như vậy ông Vương đưa tôi 300.000 USD để trong hộp đựng hải sản nhỏ. Khi đến, Vương Lập Khoa nói ông ta mang theo 'một ít hải sản', và tôi lập tức hiểu ý ông ta", Tôn Lực Quân nói.

Những món quà này trị giá tổng cộng 90 triệu nhân dân tệ (hơn 322 tỷ VNĐ) với mục đích giúp cho Vương Lập Khoa thăng tiến. Vương Lập Khoa đã bị khai trừ khỏi đảng và đang bị truy tố tội hối lộ cùng với tội bao che cho tội phạm có tổ chức.

Tôn Lập Quân cũng thú nhận đã chi tiền để hối lộ. Theo bộ phim tài liệu, Tôn đã bỏ ra một số tiền lớn cho Cung Đạo An (Gong Daoan), cựu cảnh sát trưởng thành phố Thượng Hải.

Tôn Lực Quân đã mua căn hộ cho các con của ông Cung, "chạy việc làm" cho các thành viên trong gia đình, cũng như chi trả tiền mặt cho cấp dưới của Cung Đạo An.

Bộ phim tài liệu còn tiết lộ Cung Đạo An và Lưu Tân Vân (Liu Xinyun), cựu cục trưởng cục an ninh mạng Bộ Công an Trung Quốc, đã cung cấp thông tin tình báo cho Tôn.

Ông Cung và ông Lưu đều đã hầu tòa về tội tham nhũng trong những tháng gần đây, nhưng bản án trong cả hai vụ vẫn chưa được tuyên bố.

Gu Hui, một quan chức thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói trong chương trình rằng phe nhóm của Tôn Lập Quân là một ví dụ điển hình của sự suy đồi và tham nhũng cực độ.