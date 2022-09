Tôn Hoa Sen sắp tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng

Công ty sản xuất tôn thép sẽ chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 20%, qua đó nâng vốn điều lệ lên sát mốc 6.000 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa có thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu là vào 15/9.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 20% (đồng nghĩa cổ đông cứ sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/9/2021 theo báo cáo đã kiểm toán.

Tổng khối lượng phát hành đợt này là gần 100 triệu cổ phiếu, tương đương tăng vốn gần 1.000 tỷ đồng . Hiện Tôn Hoa Sen có quy mô vốn điều lệ 4.984 tỷ đồng và dự kiến nâng lên thành 5.980 tỷ đồng sau khi chia cổ tức.

Việc chia cổ tức tỷ lệ cao là nhờ kết quả kinh doanh vượt trội trong năm ngoái. Hoa Sen trong niên độ tài chính 2021 (kết thúc 30/9/2021) ghi nhận doanh thu tăng trưởng 76% lên mức 48.987 tỷ đồng và lãi ròng gấp 3,7 lần cùng kỳ đạt 4.314 tỷ đồng .

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA TÔN HOA SEN Niên độ tài chính kết thúc 30/9 hàng năm Nhãn Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Kế hoạch 2022 Lãi sau thuế Tỷ đồng 410 653 1504 1331 409 361 1153 4313 2000

Bước sang niên độ mới 2022 (1/10/2021 - 30/9/2022), công ty đầu ngành sản xuất tôn lên kế hoạch doanh thu giảm nhẹ về 46.399 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận ở mức thấp khoảng 1.500- 2.500 tỷ đồng do triển vọng ngành xấu đi.

Kết quả 9 tháng niên độ năm nay (tính đến 30/6), Hoa Sen vẫn ghi nhận doanh thu tăng 27% lên mức 41.771 tỷ đồng và hoàn thành 90% kế hoạch năm.

Tuy nhiên chi phí đầu vào và chi phí hoạt động tăng cao, cùng giá bán liên tục giảm đã khiến tính hiệu quả thấp đi. Công ty báo lãi giảm 66% xuống 1.138 tỷ đồng và mới hoàn thành 76% kế hoạch năm.

Trong báo cáo cập nhật cổ phiếu nhóm ngành thép nửa cuối năm 2022, Công ty Chứng khoán SSI đánh giá Hoa Sen cùng nhóm cổ phiếu ngành thép đang có định giá hấp dẫn cho dài hạn, tuy nhiên trong ngắn hạn, nhóm cổ phiếu này vẫn tồn tại rủi ro.

Đơn vị phân tích dự báo tỷ suất lợi nhuận của các công ty thép sẽ giảm trong quý II và III năm nay, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với giai đoạn 2018-2019 do ít áp lực từ việc tăng công suất ngành và tỷ lệ nợ ở mức an toàn.