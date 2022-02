Tom Holland lại thắng

Hai trong số ba tác phẩm đạt doanh thu cao nhất phòng vé Bắc Mỹ tuần qua có sự tham gia của Tom Holland trong vai chính.

Variety đưa tin cuối tuần qua, bom tấn hành động Uncharted bán được 23,2 triệu USD tiền vé từ 4.275 rạp chiếu trong nước, tiếp tục dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ. Đến hiện tại, tác phẩm đã mang về 83,3 triệu USD ở hệ thống rạp nội địa.

"Uncharted không được kỳ vọng sẽ thiết lập con số ấn tượng như Spider-Man: No Way Home, song cuộc phiêu lưu hành động do Sony rót vốn sản xuất đang tỏ ra nổi bật trên đường đua phòng vé", tạp chí Mỹ nhận định.

Uncharted dựa trên loạt game điện ăn khách với Tom Holland thủ vai chính - thợ săn kho báu Nathan Drake. Phim của đạo diễn Ruben Fleischer có kinh phí đầu tư đến 120 triệu USD . Do vậy, doanh thu quốc tế góp phần quan trọng trong việc giúp Uncharted hồi vốn và thu về lợi nhuận.

Tom Holland và Mark Wahlberg là hai diễn viên chính của Uncharted. Ảnh: Variety.

Thống kê cho biết tựa phim ghi nhận 35 triệu USD khác từ 64 lãnh thổ nước ngoài vào dịp cuối tuần. Cho đến nay, Uncharted đã kiếm hơn 143 triệu USD ở phòng vé quốc tế và tổng 226,4 triệu USD trên toàn cầu. Đến ngày 14/3, tác phẩm sẽ ra mắt ở thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, Spider-Man: No Way Home tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng với vị trí thứ 3 trong tuần. Với 5,7 triệu USD từ 3.002 rạp chiếu Bắc Mỹ, bộ phim đã thu về 779,8 triệu USD doanh thu nội địa, gần chạm mốc 800 triệu USD . Variety nhận định con số này sẽ sớm đạt được trong tương lai gần. Tính tổng doanh thu toàn cầu, cuộc phiêu lưu mới của Người Nhện đã vượt 1,85 tỷ USD .

Dog - phim gắn nhãn PG-13 do Channing Tatum đóng chính - giữ vị trí thứ hai. Bộ phim kiếm 10,1 triệu USD từ 3.827 rạp chiếu, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 30,8 triệu USD . Đây là thành quả tốt cho tác phẩm có kinh phí đầu tư chỉ 15 triệu USD .