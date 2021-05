'Tôi đánh bại Bill trong trò chơi toán học đầu tiên cùng nhau'

“Tôi nghĩ Bill bị hấp dẫn khi tôi đánh bại ông ấy trong một trò chơi toán học", bà Melinda Gates từng chia sẻ về cách mối tình của bà và Bill Gates bắt đầu.

Melinda Gates luôn là một người phụ nữ bản lĩnh độc lập. Khi bà vẫn còn là Melinda French và làm việc tại Microsoft vào năm 1987, Bill Gates đã tán tỉnh bà ở bãi đậu xe công ty.

“Anh ấy bắt chuyện và hẹn tôi đi chơi sau hai tuần”, bà Melinda kể lại.

Thế nhưng, bà Melinda đã trêu chọc rằng ông thật gượng gạo và đáp rằng ông hãy chọn ngày hẹn hò gần hơn. Vài giờ sau, tỷ phú trẻ tuổi nhất hành tinh lúc bấy giờ đã gọi cho lại cho bà và nói: “Thế này có đủ tự nhiên với em không?”

Và khi nhiều người còn chưa hết ca ngợi câu chuyện tình đẹp của cặp đôi truyền cảm hứng nhất thế giới thì gần đây tỷ phú Bill Gates và vợ, bà Melinda Gates, đã bất ngờ thông báo trên Twitter rằng họ sẽ ly hôn sau 27 năm chung sống.

“Chúng tôi không còn tin rằng chúng tôi có thể đi tiếp cùng nhau trong vai trò vợ chồng ở giai đoạn tiếp theo của cuộc đời", cả hai cùng đăng thông báo ly hôn trên Twitter cá nhân.

Lần đầu tiên gặp gỡ

Tỷ phú Bill Gate đã trở thành “ngôi sao” vào thời điểm ông gặp người vợ tương lai của mình. Ông là tỷ phú trẻ nhất thế giới vào năm 1987 ở tuổi 31, giữ chức vụ giám đốc điều hành của Microsoft, trong khi bà Melinda làm việc cho công ty với tư cách giám đốc sản phẩm.

Họ gặp nhau tại một bữa tối kinh doanh ở New York ngay sau khi bà Melinda gia nhập công ty.

"Tôi đến muộn và tất cả các bàn đã được lấp đầy trừ một bàn với hai chiếc ghế trống cạnh nhau”, bà Melinda viết trong cuốn hồi ký năm 2019 của mình. “Tôi đã ngồi vào đó. Vài phút sau, Bill đến và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh”.

“Anh ấy vui tính và đầy năng lượng’, bà chia sẻ về cuộc trò chuyện đầu tiên của họ.

Giống như nhiều mối tình tuyệt vời khác, tình yêu của cả hai không đến từ “cái nhìn đầu tiên”.

Ông Bill và bà Melinda gắn bó và cùng nhau chia sẻ niềm yêu thích với các trò chơi giải đố và toán học. “Chúng tôi nhận thấy mình có nhiều điểm chung. Cả hai chúng tôi đều thích các câu đố và cả hai chúng tôi đều có tính cạnh tranh”, bà Melinda chia sẻ. “Tôi nghĩ Bill bị tôi hấp dẫn khi tôi đánh bại ông ấy trong một trò chơi toán học và giành chiến thắng trong lần đầu tiên chúng tôi chơi Clue”.

Góc khuất trong hôn nhân

Tỷ phú Bill Gates nghiêm túc trong quyết định tiến tới hôn nhân đến mức ông đã liệt kê cả một danh sách ưu và khuyết điểm sau khi cưới.

"Bạn biết đấy, chúng tôi quan tâm đến nhau rất nhiều và chỉ có hai khả năng: hoặc chúng tôi sẽ chia tay hoặc chúng tôi sẽ kết hôn", ông nói.

Đám cưới của Bill và Melinda Gates vào năm 1994. Ảnh: AP.

"Anh ấy phải lựa chọn", bà Melinda chia sẻ khoảnh khắc khi bà bước vào phòng ngủ và thấy ông Bill đang cân nhắc quyết định kết hôn bằng cách viết ra những ưu và khuyết điểm của hôn nhân trên một tấm bảng trắng.

"Bill muốn kết hôn, nhưng anh ấy không biết liệu anh ấy có thể thực sự cam kết với điều này mà đồng thời vẫn dành thời gian cho Microsoft được hay không", bà nói.

Và dường như ưu điểm đã giành chiến thắng, cả hai kết hôn năm 1994 ở Hawaii và có ba người con: con gái Jennifer chào đời năm 1996, con trai Rory năm 1999 và con gái Phoebe năm 2002.

Trong đám cưới xa hoa của mình, tỷ phú Bill Gate từng chia sẻ vui rằng ông “đã thực hiện một số phép toán nhanh” khi cắt bánh để đảm bảo các lát bánh chính xác bằng nhau cho mỗi vị khách.

Tuy nhiên, giống như ông Bill đã dự đoán, cả hai gặp phải vấn đề mà nhiều cặp vợ chồng gặp phải trong hôn nhân, đó là không dành đủ thời gian cho gia đình. Cuộc sống của ông hầu như chỉ xoay quanh Microsoft và những dự án khổng lồ khác.

Bà Melinda thừa nhận rằng đôi khi bà gặp khó khăn vì ba con còn quá nhỏ trong khi chồng bà lại phải đi công tác quá nhiều.

Ông Bill đã đi khắp Ấn Độ, Trung Quốc và châu Phi trong khi bà chăm sóc bọn trẻ và “là một người mẹ bình thường”.

Melinda đã chia sẻ một buổi tối khi ông Bill về đón vợ muộn giữa một cơn mưa mù mịt, bà đã tâm sự với chồng: "Có quá nhiều chuyện và anh không ở nhà".

Lúc đó, bà chỉ muốn gục đầu xuống và khóc. Bill đặt tay lên vai vợ và nói: "Melinda, dù có đi đâu, ta sẽ đi cùng nhau".

Ông bà Gates có 3 người con trong cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm. Ảnh: Facebook.

“Hoàn toàn bình đẳng" với nhau

Sau khi kết hôn, vào năm 1994, bà Melinda đã gặp khó khăn để đạt được sự bình đẳng với người chồng tỷ phú của mình.

"Tôi nghĩ mọi người có cái nhìn nhất định về Bill bởi vì ông ấy từng là một CEO với năng lực điều hành cả Microsoft. Tôi nghĩ mọi người sẽ nghĩ, 'Ồ, Melinda hẳn không thực sự bình đẳng với Bill'. Trên thực tế, tôi hoàn toàn bình đẳng với chồng mình, bà Melinda chia sẻ. “Nhưng phải mất một thời gian chúng tôi mới đạt được điều đó”.

Ban đầu, ông Bill là người viết lá thư hằng năm của Quỹ Bill & Melinda Gates nhưng đến năm 2013, bà Melinda, với tư cách là đồng chủ tịch quỹ, muốn là đồng tác giả. Tuy nhiên, người sáng lập Microsoft không thích ý tưởng này.

“Cả hai chúng tôi đều tức giận”, bà Melinda chia sẻ. “Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ giết nhau. Tôi cảm thấy rằng ‘Chà, điều này có thể kết thúc cuộc hôn nhân ngay tại đây’".

Cuối cùng, ông Bill đã nhường nhịn và bức thư năm 2013 là lần đầu tiên có một đoạn do bà Melinda soạn thảo. Vào năm 2014, họ là đồng tác giả của bản thảo nhưng thực tế, ông Bill đã viết gần hết. Đến năm 2015, bức thư mới được soạn thảo một cách cân bằng giữa hai người.

Đó là cách xây dựng hôn nhân bình đẳng: không chỉ dựa trên sự lãng mạn mà còn dựa trên sự làm việc chăm chỉ và những thỏa hiệp.

Và hôn nhân bình đẳng sẽ giúp xây dựng xã hội công bằng hơn, Melinda Gates nghĩ vậy.

Trong cuốn sách với tựa đề Khoảnh khắc thăng hoa: Cách trao quyền cho phụ nữ thay đổi thế giới, bà Melinda Gates đã viết về việc ông Bill đã đưa con đến trường hai ngày một tuần.

Điều đó đã thay đổi tiêu chuẩn và các ông bố khác ở trường cũng bắt đầu chia sẻ công việc lái xe đưa đón con đi học.

"Khi chúng tôi thấy Bill lái xe, chúng tôi về nhà và nói với chồng rằng Bill Gates đang chở con anh ấy đến trường; anh cũng có thể", một người phụ nữ chia sẻ.

Bà Melinda French Gates và tỷ phú Bill Gates. Ảnh: AP.

Không chỉ trong công việc, đối với cuộc sống gia đình cũng vậy. Bà Melinda cho biết bà đã cố gắng nuôi dạy ba người con theo cách bình thường nhất có thể. Thay vì phụ thuộc vào người giúp việc, bà cố gắng dành thời gian nấu ăn và làm việc nhà mỗi tối.

"Tôi nhận ra rằng mình vẫn ở trong bếp 10, 15 phút sau khi cả nhà đã rời phòng", bà kể. "Đôi khi sự thất vọng hoặc tức giận của tôi bộc phát. Vì vậy, một tối, khi cả nhà bắt đầu rời đi sau bữa ăn. Tôi đứng chống nạnh và nói 'không ai được ra khỏi bếp cho đến khi tôi rời khỏi bếp!".

Hai vợ chồng sau đó đã nhất trí sẽ chia đều công việc nhà để cùng "điều hành" gia đình tiến về phía trước.

Năm 2014, khi Bill Gates được hỏi "ông có điều gì thích làm mà nhiều người không ngờ tới không", tỷ phú trả lời rằng "tôi rửa bát gần như mỗi tối".

Một quan hệ đối tác chuyên nghiệp

Bên cạnh vai trò bạn đời, bà Melinda còn là bạn đối tác trong công việc với tỷ phú Bill Gates.

Năm 2000, họ thành lập tổ chức phi lợi nhuận của mình, Quỹ Bill & Melinda Gates, với mục đích cải thiện chăm sóc sức khỏe, tăng cường giáo dục và giải quyết nạn đói nghèo trên toàn thế giới.

Với khoản tài trợ khoảng 50 tỷ USD , quỹ đã có ảnh hưởng to lớn trong các lĩnh vực như y tế toàn cầu và giáo dục mầm non, đồng thời đạt được những bước tiến lớn trong việc giảm tử vong do sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác.

Trong đại dịch Covid-19, quỹ của cặp vợ chồng Gates đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành phản ứng toàn cầu đối với dịch bệnh, đầu tư sớm vào việc phát triển vaccine và giúp hình thành Covax, sáng kiến ​​toàn cầu tổ chức mua vaccine cho 92 quốc gia nghèo và hàng chục quốc gia khác.

Ngay sau khi quỹ được thành lập, ông Bill đã từ chức giám đốc điều hành của Microsoft, để có thể dồn nhiều sức lực hơn cho công việc từ thiện của cả hai vợ chồng.

“Chúng tôi là đối tác theo cả hai nghĩa mà mọi người sử dụng từ này ngày nay: ở nhà và tại nơi làm việc”, tỷ phú Bill Gate từng chia sẻ.

"Melinda thực sự là người bạn đời tương đồng của tôi", Bill Gates nói. "Cô ấy rất giống tôi ở chỗ lạc quan và quan tâm đến khoa học. Cô ấy kết nối với mọi người tốt hơn tôi nhưng hơi ít am hiểu về miễn dịch học hơn tôi".

Bill và Melinda Gates tại Pháp năm 2017. Ảnh: Reuters.

Khi thông báo kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài gần 3 thập kỷ, cả hai vẫn làm điều đó như một cặp đôi bằng cách đăng tuyên bố chung trên tài khoản Twitter cùng một thời điểm.

"Chúng tôi tiếp tục chia sẻ niềm tin vào sứ mệnh và sẽ tiếp tục công việc cùng nhau tại quỹ", tỷ phú Bill Gates và bà Melinda chia sẻ trên trang cá nhân.