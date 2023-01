'Tóc Tiên như nô tì của CL' và chuyện sao Việt bị fan phân biệt đối xử

Tóc Tiên trở thành nạn nhân bắt nạt trực tuyến của fan Việt sau khi đứng chung sân khấu với CL trong đêm nhạc đón Giao thừa diễn ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Nguyễn Lâm (27 tuổi, TP.HCM) là một trong số hàng nghìn khán giả có mặt tại đêm nhạc đón Giao thừa diễn ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 31/12/2022. Hòa lẫn trong dòng người đông đúc, anh say sưa nhảy, hát, hô vang tên của CL và nhiều nghệ sĩ Việt khác.

Chứng kiến phần biểu diễn của Tóc Tiên và những hành động tinh tế của cô như nhường đường cho CL khi bước vào sân khấu hay hào hứng cổ vũ nghệ sĩ nước bạn biểu diễn, Nguyễn Lâm nói anh trở nên ấn tượng với nữ ca sĩ dù trước đó không phải fan.

Tuy nhiên, ít giờ sau khi đêm nhạc khép lại, Nguyễn Lâm lên mạng và đọc được những bình luận chỉ trích Tóc Tiên: “Tóc Tiên như nô tì của CL”, “Biểu diễn chung để làm nền, ké fame à”, “Tóc Tiên đi theo để hưởng ké”…

“Tại sao nghệ sĩ Việt lại bị đối xử phân biệt ngay trên chính quê hương mình. Không hiểu chuyện gì đang xảy đến với fan Việt. Thật khó hiểu!”, Nguyễn Lâm thốt lên.

Tóc Tiên có đáng bị chỉ trích?

Sự kiện CL đến Việt Nam và biểu diễn trong đêm nhạc đón Giao thừa diễn ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) vào tối 31/12/2022 chiếm trọn spotlight của truyền thông, ngành giải trí trong nước vài ngày qua.

Bên cạnh CL, nhiều nghệ sĩ Việt như Hà Anh Tuấn, Orange, Hoàng Thùy Linh, Erik, Tóc Tiên, Hà Nhi, Tăng Duy Tân… cũng góp mặt trong đêm nhạc đầy cảm xúc. Trong đó, phần biểu diễn của Tóc Tiên ở gần cuối đêm nhạc, trước khi CL xuất hiện.

Giọng ca sinh năm 1989 bước ra sân khấu trong trang phục gợi cảm, chiêu đãi người hâm mộ bằng ca khúc hit 906090 nằm trong album Cong. Khán giả say mê, hòa nhịp cùng ca khúc nhạc dance/electronic sôi động cùng vũ đạo cuốn hút, thần thái của Tóc Tiên. Nữ ca sĩ sau đó chia sẻ với khán giả: “Tiên biết mọi người đang chờ ai. Và Tiên cũng đang chờ người đó”.

Tóc Tiên đứng chung sân khấu cùng CL trong đêm nhạc đón Giao thừa. Ảnh: @nguyenkhoatoctien.

Sau lời giới thiệu từ Tóc Tiên, ngôi sao xứ kim chi xuất hiện trên sân khấu trong tiếng vỗ tay từ biển người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. CL biểu diễn loạt ca khúc nổi tiếng một thời của cô và nhóm nhạc 2NE1 như Spicy, Hwa, The Baddest Female, Can't Nobody, Star, I Don't Care, Hello B*tches... Nữ ca sĩ Hàn Quốc trình diễn chuyên nghiệp, đẳng cấp và nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả.

Theo quan sát của Zing, kết thúc phần biểu diễn, Tóc Tiên từ cánh gà di chuyển ra phía trước sân khấu cổ vũ cuồng nhiệt với thần tượng CL. Nhiều nghệ sĩ như Hoàng Thùy Linh, Lan Ngọc cũng trở thành fangirl khi say sưa hát theo CL trong các ca khúc nổi tiếng. Trong thời khắc countdown, khi các nghệ sĩ đồng loạt gửi lời chúc năm mới đến khán giả, Tóc Tiên chọn chia sẻ song ngữ để nghệ sĩ CL có thể nghe hiểu. Ngoài ra, giọng ca Một cọng tóc mai cũng được khen tinh tế khi nhường đường, bước sau CL trên sân khấu.

Phần biểu diễn trọn vẹn cùng hành xử của Tóc Tiên với ca sĩ CL thể hiện sự thân thiện, trân trọng nghệ sĩ quốc tế khi biểu diễn tại Việt Nam. Tuy nhiên, không lâu sau khi đêm nhạc khép lại, Tóc Tiên lại nhận những bình luận không đáng có từ fan trong nước, điển hình: “Tóc Tiên như nô tì của CL”, “Biểu diễn chung để làm nền, ké fame à”, “Tóc Tiên đi theo để hưởng ké”, “Ca sĩ Việt đến cho vui chứ không ai quan tâm”…

Trước những phản ứng từ người hâm mộ, Tóc Tiên bày tỏ sự bức xúc. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: “Mấy bạn hỏi tôi có bị cyber bully (bắt nạt trên mạng) không, có nhé. Tôi chỉ đủ già để tạm lướt qua những dòng khiến mình sôi máu nếu trở lại tuổi 20. Tôi cũng đủ lâu trong nghề để hiểu yêu - ghét là lẽ thường tình. Nên tôi chọn trân trọng những người yêu thương. Những dòng này với mình là sự xúc phạm đến từ tâm lý nhược tiểu”.

Giọng ca 906090 cho biết âm nhạc, điện ảnh nói riêng, nghệ thuật nước nhà nói chung còn non trẻ so với thế giới, thậm chí đi sau các nước trong khu vực. Tuy nhiên, nhiều năm qua, nghệ sĩ Việt luôn cố gắng lao động bằng tất cả tâm huyết để mong khán giả ghi nhận.

Cô khẳng định trong đêm nhạc đón Giao thừa, bản thân đã chỉn chu để đón tiếp nghệ sĩ quốc tế và không đáng nhận những chỉ trích, xúc phạm từ người hâm mộ.

Bất công đối với nghệ sĩ Việt

Tóc Tiên không phải nạn nhận đầu tiên hay duy nhất bị fan Việt đối xử phân biệt ngay trên chính quê hương. Tình trạng ca sĩ Việt bị khán giả nhà đưa ra so sánh với nghệ sĩ quốc tế khi họ có dịp đứng chung sân khấu tại các lễ hội âm nhạc, chương trình lớn được tổ chức ở Việt Nam, thường xuyên xảy đến.

Tháng 11/2019, Bích Phương là ca sĩ Việt duy nhất biểu diễn tại Lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2019 diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Đi đu đưa đi với vũ đạo sôi động, đẹp mắt. Hàng vạn khán giả có mặt ở sân vận động thời điểm đó cùng đồng thanh hát theo điệp khúc của Đi đu đưa đi.

Bích Phương từng nhận những bình luận thiếu tích cực khi biểu diễn tại Lễ trao giải AAA vào năm 2019. Ảnh: Việt Hùng.

Thế nhưng, khi phần biểu diễn của Bích Phương được đăng tải lên mạng xã hội, không ít khán giả để lại những bình luận như “fan tới AAA để cổ vũ idol Kpop, chứ không ai để ý Bích Phương”; “Bích Phương chỉ xuất hiện để làm nền”; “Đẳng cấp của nghệ sĩ Kpop với ca sĩ Việt đúng là một trời một vực”…

Không chỉ Bích Phương, Quốc Trường, Bảo Thanh – các nghệ sĩ Việt hiếm hoi có mặt tại AAA 2019 - cũng là nạn nhân bị phân biệt đối xử của ban tổ chức lẫn fan Việt.

Cùng năm, tại đêm nhạc I am diva, Thu Minh và khách mời - ngôi sao nhạc pop Kim So Hyang - song ca I Believe I Can Fly. Đứng chung sân khấu, hai diva có màn đọ giọng trong một ca khúc kinh điển. Thu Minh tỏ ra không lép vé trước Kim So Hyang - giọng ca được mệnh danh "báu vật Hàn Quốc".

Không lâu sau khi tiết mục song ca được chia sẻ rộng rãi trên mạng, fan Việt tỏ ra bất bình, cho rằng ê-kíp của nữ ca sĩ can thiệp âm thanh khiến giọng của Kim So Hyang nhỏ hơn đồng nghiệp. Thu Minh bị lôi vào tâm điểm chỉ trích với những bình luận: “Thu Minh chơi xấu”, “Xấu mặt Việt Nam”, “Ca sĩ Việt dìm đồng nghiệp để tỏa sáng”… Chỉ đến khi So Hyang lên tiếng cảm ơn Thu Minh và gửi lời chúc đến nữ ca sĩ, ồn ào nói trên mới được khép lại.

Quan sát sự việc trên, anh Hồng Quang Minh - người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và truyền thông cho nghệ sĩ - nêu quan điểm yêu, ghét là quyền của khán giả song nghệ sĩ Việt không nên bị xúc phạm, chỉ trích, so sánh khi đứng chung sân khấu với sao quốc tế. Trong tương lai, fan Việt cần văn minh hơn trong cách đánh giá, bình luận hay thể hiện tình cảm với nghệ sĩ.

"Rất nhiều ngôi sao thế giới đã thừa nhận khả năng của các nghệ sĩ Việt và khán giả trong nước cũng cần ghi nhận điều đó. Tất nhiên Hàn Quốc đang là top đầu trong giới giải trí của thế giới, sự yêu thích vượt ngưỡng bình thường và so sánh cảm tính cũng là điều khó tránh. Tuy vậy, biên giới so sánh và cyber bully mong manh. Để tránh tổn thương nghệ sĩ, fan Việt cần văn minh hơn", anh chia sẻ với Zing.