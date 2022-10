Tóc Tiên không sai nhưng chưa đủ đúng

Sau "1 cọng tóc mai", Tóc Tiên tiếp nối dự án âm nhạc 2022 của mình bằng một bản nhạc dance "906090". Thông điệp lần này đã rõ ràng hơn nhưng vẫn chưa đủ mới.

* Đánh giá: 7/10

Có nhiều người đã gọi Tóc Tiên là “nữ hoàng nhạc dance thế hệ mới” của Vpop. Đúng là cô có rất nhiều lợi thế trong thể loại này: giọng hát chắc chắn, vũ đạo đẹp mắt, ê-kíp sản xuất nhạc có thế mạnh và kinh nghiệm.

Tuy nhiên, số lượng hit thực sự của Tóc Tiên ở dance chỉ có duy nhất Vũ điệu cồng chiêng. Ngoài ra, các bản hit khác của Tóc Tiên như Có ai thương em như anh, Em không là duy nhất hay Nước mắt em lau bằng tình yêu mới đều thuộc về mảng pop/ballad.

Thậm chí, EP đầu tay và duy nhất của Tóc Tiên tính đến thời điểm hiện tại là Yêu rồi yêu rồi yêu cũng bao gồm 4 ca khúc ballad. Các ca khúc nhạc dance của Tóc Tiên cũng không ít, nhưng không có sản phẩm nào thực sự nổi bật cả về chất lượng âm nhạc cũng như sự đón nhận của khán giả.

Nâng cấp âm nhạc và thông điệp nhưng chưa đủ mới

Trở lại trong năm 2022, Tóc Tiên quyết định hợp tác với Mew Amazing - một hit maker khá nổi bật của Vpop - cùng với ê-kíp làm nhạc quen thuộc đến từ SpaceSpeakers. Sản phẩm đầu tiên của đội ngũ này là 1 cọng tóc mai phát hành vào tháng 6 vừa qua, đáng tiếc lại không được đón nhận quá mạnh mẽ.

Tóc Tiên trở lại với nhạc dance/electronic cùng phần bass dày đặc vừa không phải là thể loại được ưa chuộng tại Vpop (mà chính Tóc Tiên cũng đã từng thử nghiệm không mấy thành công với Big girls don’t cry một dạo), vừa không còn được xuất hiện nhiều trên các bảng xếp hạng quốc tế thời gian gần đây. Đi kèm với bài là thông điệp cô gái mạnh mẽ vứt bỏ chuyện tình cũ cũng đã không còn có gì mới mẻ đặc sắc.

Tóc Tiên tái xuất trong năm 2022 với sở trường dance/electronic.

Dù vậy, Tóc Tiên cùng Mew Amazing có lẽ đang rất quyết tâm và tham vọng với dự án lần này. Sau 3 tháng kể từ 1 cọng tóc mai, bộ đôi này tiếp tục phát hành 906090 với những yếu tố tương tự: dance/electronic trong mặt âm thanh và tuyên ngôn “nữ quyền” trong mặt ca từ. Không có sự khác biệt quá nhiều so với single trước, tuy nhiên có một điểm đáng khen là Tóc Tiên và đội ngũ sản xuất đã có sự nâng cấp đáng kể về cả mặt âm nhạc cũng như thông điệp.

Ở 1 cọng tóc mai, ca khúc không được đón nhận một phần bởi âm nhạc quá nặng nề với tiếng bass dày đặc, cấu trúc đơn điệu, phân đoạn anti-drop không gây được bất ngờ. Chất nhạc như ở đây đã không còn quá thịnh hành ở quốc tế nữa khi các âm thanh thống trị trên các bảng xếp hạng Âu - Mỹ đang là indie pop và synth pop.

Sang đến 906090, ê-kíp sản xuất của Tóc Tiên đã phần nào khắc phục được sự cũ kĩ này. Không đẩy phẩn bass quá dồn dập ngay từ đầu nữa, bài hát mở màn với tiếng synth khá nhẹ nhàng, không quá nhiều lớp, đến chorus mới bắt đầu làm dày hơn nhưng cũng không quá mạnh mẽ.

Bài hát vẫn giữ nguyên phân đoạn đọc - rap của Tóc Tiên giống như ở 1 cọng tóc mai, nhưng lần này nó không đảm nhiệm vai trò hook chính của bài nữa, mà được đẩy lùi xuống post chorus để làm cấu trúc bài hát thêm chút phức tạp.

Đặc biệt, trong bài hát này ê-kíp sản xuất còn để Tóc Tiên rap một phân đoạn khá dài ở phần bridge và Tóc Tiên cũng xử lý khá ngọt. Nó phần nào cũng khiến bài hát khó đoán hơn thay vì cách xử lý bridge khá cơ bản và nhàm chán như ở 1 cọng tóc mai. Chưa phải là những âm thanh thời thượng nhất, nhưng 906090 cũng phần nào khiến Tóc Tiên hiện đại, mới mẻ và có sự thay đổi nhiều hơn so với chính bản thân cô trong quá khứ.

Bộ đôi Tóc Tiên - Mew Amazing quyết tâm xây dựng dự án dài hơi.

Nếu tham vọng, không thể chỉ làm như hiện tại

Đặc biệt, phần lời của 906090 có sự cải tiến khá rõ rệt. Nếu như ở 1 cọng tóc mai, người nghe thấy một cô gái có vẻ như rất mạnh mẽ khi tuyên bố “buồn trong em chỉ dài bằng một cọng tóc mai” hay “ain’t nobody cry”. Nhưng khi nhắc lại chuyện cũ, cô lại nói rằng “từ khi anh bỏ đi xa mãi, làm cho em thành đứa thất bại”, mọi thứ tỏ ra quá tiêu cực và không đạt được hiệu quả “nữ quyền” như mong muốn vì cô đã để một người đàn ông xác định sự thành công hay thất bại của bản thân.

Chuyển sang 906090, Mew Amazing đã lựa chọn một đề tài dễ truyền tải hơn đó là đấu tranh cho những bất công, định kiến mà người phụ nữ phải gánh chịu. Nửa đầu, Tóc Tiên là một cô gái cam chịu nghe theo những thứ mà người khác áp đặt lên mình dẫu cho “Người ta muốn những thứ hoang đường, người ta mong rất là vô lý”. Đến nửa sau, Tóc Tiên đã bứt phá ra khỏi khuôn khổ và mang đến những lời rap đanh thép “ABCD khuất mắt đi, bớt bớt đi, chứ không em thấy hơi phiền”. Thông điệp rất đơn giản, không có gì khó hiểu và đạt được hiệu quả tuyên ngôn cho nữ quyền khá tốt.

Khi đứng một mình hay so với những gì mà Tóc Tiên từng làm trước đây, 906090 thực sự tiến bộ. Tuy nhiên, khi so với những ca khúc cũng thể hiện thông điệp nữ quyền khác trong năm nay, ca khúc của Tóc Tiên vẫn tỏ ra quá đơn giản, an toàn với những thứ đã được nói đi nói lại nhiều lần.

Hoàng Thùy Linh với Đánh đố hay Trang với Đàn bà đều tinh tế khai thác những khía cạnh rất mềm mại, nữ tính của người phụ nữ và khéo léo thể hiện tuyên ngôn nữ quyền bằng chính những sự khác biệt rất riêng rất độc đáo của bản thân - những thứ mà hầu như chưa có mấy ai khai thác trong nhạc Việt. Tất nhiên, cách thể hiện của Tóc Tiên không sai, nhưng nó không có gì mới cả khi đặt trong bối cảnh Vpop 2022.

Thể hiện thông điệp nữ quyền nhưng Tóc Tiên chưa thực sự mới so với các đồng nghiệp.

Quay trở lại với dance/electronic, Tóc Tiên cho thấy tham vọng lớn khi đầu tư rất mạnh cho ê-kíp sản xuất âm nhạc. 906090 có chất lượng ổn, có thông điệp, nhưng để nói là sản phẩm âm nhạc tốt hay đột phá thì nó chưa làm được. Tóc Tiên khi hát ballad vẫn quá an toàn, nhưng ít ra các sản phẩm đó vẫn khai thác nhiều khía cạnh hấp dẫn trong tình yêu hơn những gì cô tuyên ngôn ở đây.