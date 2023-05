Tóc Tiên gợi cảm giữa dàn sao châu Á tại Hàn Quốc

Shin Ye Eun khoe vòng eo nhỏ khi khoác lên mình mẫu crop top màu tím. Thời gian gần đây, tên tuổi của cô phủ sóng mạnh mẽ sau vai diễn ác nữ trong phim The Glory. Trong khi đó, Rowoon lăng xê mốt denim on denim. Set đồ an toàn nhưng đủ sành điệu, giúp nam thần tượng khoe khéo đôi chân dài. Ảnh: Theqoo.