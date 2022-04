Tòa xét xử kín ông Diệp Dũng

Ông Diệp Dũng và đồng phạm bị TAND TP.HCM xét xử kín liên quan đến vụ lộ bí mật điều tra vụ án tại Saigon Co.op.

Sáng 28/4, TAND TP.HCM xét xử ông Diệp Dũng (54 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Saigon Co.op) về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, Nguyễn Hoài Bắc (38 tuổi), Lê Thị Phương Hồng (43 tuổi) bị truy tố tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Cả 2 từng công tác trong ngành công an tại TP.HCM.

Theo quy định, vụ án liên quan đến bí mật Nhà nước phải xét xử kín. Trước đó, ngày 6/4, phiên tòa hoãn theo đơn xin hoãn phiên tòa của các luật sư và bị cáo.

Có 3 luật sư bào chữa cho ông Diệp Dũng gồm luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn luật sư TP.HCM) và luật sư Nguyễn Văn Tú (Đoàn luật sư Bắc Giang).

Trong kiến nghị gửi các cơ quan pháp luật trước phiên xử, luật sư Phan Trung Hoài cho rằng cần đánh giá bản chất vụ án, hành vi khách quan và nhận thức chủ quan của ông Diệp Dũng.

Ông Diệp Dũng. Ảnh: Saigon Co.op.

Hồi tháng 9/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM làm việc với ông Diệp Dũng về những sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Ông Dũng khai có người cung cấp thông tin về việc công an kiểm tra, xác minh nguồn tin tố giác tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op cho ông.

Từ lời khai trên, Công an TP.HCM làm việc với các cán bộ, chiến sĩ tham gia xác minh vụ Saigon Co.op. Qua đó, Bắc thừa nhận đã cung cấp thông tin điều tra cho bà Hồng.

Theo cáo trạng, Bắc khai sống chung với bà Hồng như vợ chồng tại căn hộ ở quận Bình Thạnh. Do mối quan hệ thân thiết, Bắc và Hồng thường nhắn tin trao đổi về công việc, đời sống. Bắc thường xuyên cung cấp thông tin về quá trình điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm cho Hồng biết. Hồng đã lén đọc, ghi lại số điện thoại của ông Diệp Dũng.

Tháng 8/2020, Hồng chủ động nhắn tin làm quen với ông Dũng, nói biết sự việc ông này đang bị điều tra, nếu muốn có thể giúp đỡ. Mục đích của người phụ nữ nhằm muốn ông Dũng cung cấp hàng giá rẻ (Hồng có 2 cửa hàng kinh doanh) để tiện cho việc buôn bán.

Đáng chú ý, trong những thông tin mà bà Hồng cung cấp cho ông Dũng có những thông tin chứa trong tài liệu mật, là kết quả xác minh vụ Saigon Co.op.

Quá trình điều tra, ông Diệp Dũng khai có một phụ nữ gọi điện cho bị cáo, nói biết sự việc Dũng đang bị điều tra, nếu muốn thì người này có thể giúp đỡ. Sau này, khi làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, ông Dũng mới biết người chủ động liên hệ với mình là bà Hồng. Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op khẳng định chưa từng đưa quà, hiện vật cho bà Hồng, ông không có động cơ chiếm đoạt tài liệu mật hay thu thập thông tin từ bà này. Ông cũng không biết Hồng là ai và toàn bộ thông tin đều do người phụ nữ này chủ động trao đổi.