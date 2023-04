Tò mò về 'Thế giới khủng long' dưới nước

Theo tài tử Chris Pratt, phần tiếp theo của "Jurassic World" có thể được quay dưới nước nhằm khám phá thêm cuộc sống của các loài thủy sinh - điều còn thiếu trong các dự án trước.

Phần 3 loạt phim "Jurassic World" cán mốc doanh thu 1 tỷ USD. Ảnh: Universal Pictures.

Sau thành công của Thế giới khủng long: Lãnh địa (tựa gốc: Jurassic World: Dominion), nhiều nguồn tin cho rằng phần tiếp theo của loạt phim này sẽ sớm trở lại màn ảnh rộng. Điều đó khiến khán giả càng háo hức dự đoán về nội dung và bối cảnh kế tiếp của phim. Trong chiến dịch quảng bá cho The Super Mario Bros. Movie, ngôi sao Chris Pratt đã đưa ra một số gợi ý cho dự án mới.

Trả lời phỏng vấn Collider, anh tiết lộ sẽ chia tay series bom tấn này kể từ sau Jurassic World: Dominion. Ngôi sao 43 tuổi nhấn mạnh loạt phim vẫn có thể phát triển thành công mà không cần có sự góp mặt của mình. Tuy nhiên, anh cho rằng Jurassic World nên có thêm những ý tưởng mới, đặc biệt là việc thay đổi môi trường của các loài khủng long.

“Sau những thành tựu công nghệ quay dưới nước, tôi tò mò muốn biết thêm về loài Mosasaurus. Tôi nghĩ đây là một loài khủng long tuyệt vời, nhưng tôi muốn biết chi tiết hơn về cuộc sống của nó. Bên cạnh đó là nhiều loài động vật thủy sinh khác nữa”, tài tử chia sẻ.

Chris Pratt đóng chính trong 3 phần phim Jurassic World. Ảnh: Wsj.

Ý kiến của Chris Pratt được đông đảo khán giả đồng tình. Đặc biệt, nhiều bom tấn trong giai đoạn gần đây đều lấy bối cảnh dưới nước, điển hình như Avatar: The Way of Water, Black Panther: Wakanda Forever hay sắp tới là Aquaman and the Lost Kingdom. Việc các nhà làm phim khai thác thế giới khủng long dưới nước chắc chắn sẽ đem lại sự mới mẻ cho loạt phim. Chưa kể, đây cũng là môi trường sống của rất nhiều loài sinh vật cổ đại chưa được khai thác trong các phần trước đó.

Công chiếu vào mùa hè năm 2022, Jurassic World: Dominion gặt hái nhiều thành tích phòng vé. Tác phẩm của đạo diễn Colin Trevorrow là một trong số hiếm hoi phim có doanh thu vượt 1 tỷ USD trong thời kỳ hậu đại dịch. Dù thành công về mặt thương mại, bộ phim vẫn chưa chinh phục được các nhà phê bình do kịch bản rối, nội dung đi vào lối mòn.