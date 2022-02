Tổ chức 'tiệc sexy', chủ quán Ốc Baby có thể bị xử lý ra sao?

Theo luật sư, với việc tổ chức tiệc nội y cho nhân viên với khách và gây ồn ào nơi công cộng trong khoảng thời gian bị cấm, chủ quán ốc có thể bị phạt tối đa 51 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang làm việc với chủ quán Ốc Baby do liên quan tới những hành vi vi phạm về lĩnh vực văn hóa, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Theo cơ quan chức năng, tối 14/2, quán Ốc Baby thuê một nhóm thanh niên chuyển giới đến ca hát, khiêu vũ. Những người này mặc trang phục và có hành động mang tính chất đồi trụy tại cơ sở kinh doanh. Ngoài ra, quán còn mở nhạc, ca hát với âm thanh lớn, gây ảnh hưởng người dân xung quanh. Một số thực khách đã livestream sự việc, gây bức xúc dư luận.

Với những hành vi này, chủ quán có thể bị xử lý ra sao?

Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội

Nghị định 178/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng chống mại dâm quy định đồi trụy là sự thể hiện bằng hành động, hình ảnh hoặc âm thanh lối sống ăn chơi, tiêu khiển thấp hèn, xấu xa, hư hỏng đến mức tồi tệ về đạo đức, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Những hình ảnh được livestream trên mạng xã hội cho thấy nhân viên quán Ốc Baby trong trang phục nội y đã động chạm, khiêu khích khách hàng. Những hành động, hình ảnh này thể hiện sự phản cảm, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Do đó, việc cơ quan chức năng xác định hành vi của nhân viên quán "có tính chất đồi trụy" là có cơ sở.

Hình ảnh phản cảm của nhân viên quán Ốc Baby được người dân ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Khoản 5, Điều 16 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính chất đồi trụy tại cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát hoặc nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác sẽ bị phạt tiền 40-50 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với hành vi tổ chức, mở nhạc âm thanh lớn trong khoảng thời gian từ tối tới rạng sáng 15/2, quán còn có thể bị xử phạt về hành vi Vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung theo khoản 1, Điều 8, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Khung hình phạt áp dụng là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 tới 1 triệu đồng.

Tổng hợp hình phạt, mức phạt tối đa quán Ốc Baby có thể đối diện là 51 triệu đồng.

Ngoài ra, do những hành vi của nhân viên quán mang tính chất đồi trụy nên clip ghi lại những hành động này có thể thuộc nhóm văn hóa phẩm đồi trụy. Do đó, những người quay clip, lưu hành hoặc chia sẻ trên mạng cũng có thể chịu trách nhiệm liên quan.

Cụ thể, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy sẽ bị xử phạt 10-20 triệu đồng. Nếu phạm tội nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.

Trường hợp này, bên cạnh chủ quán, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long còn có thể triệu tập chủ nhân clip tới làm việc. Tùy thuộc thái độ và tính chất hành vi, họ có thể áp dụng biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở, yêu cầu gỡ bỏ nội dung đồi trụy hoặc xử phạt những người này trong trường hợp cần thiết.

Còn đối với chủ quán Ốc Baby, những hành vi này thể hiện sự phản cảm một cách công khai, phô trương nơi công cộng, trái với các quy tắc và chuẩn mực đạo đức xã hội. Không những vậy, việc hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội còn tạo ảnh hưởng xấu, đặc biệt với các cháu thiếu nhi. Do đó, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm nhằm răn đe, hạn chế những sự việc tương tự tái diễn.