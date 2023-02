Tổ chức cho 7 người trốn lại khi theo đoàn công tác sang Ba Lan

Biết thông tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cử đoàn công tác sang Ba Lan, Lê Lâm Tới móc nối, hợp thức hồ sơ cho 7 người trốn lại.

Bị cáo Lê Lâm Tới tại tòa.

Trong hai ngày 27-28/2, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử 4 bị cáo cùng về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, gồm: Lê Lâm Tới (SN 1978, trú Thanh Trì, Hà Nội), Vũ Nam Phương (SN 1972, trú quận Long Biên, Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Hoàng Phúc), Đào Trọng Quang (SN 1972, trú quận Ba Đình, Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư XD và TM Minh Quang Phát) và Hoàng Trung Yên (SN 1975, trú Thái Nguyên, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển hạ tầng 168).

Theo cáo trạng, tháng 4/2019, Đồn Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất tiếp nhận một công dân bị Pháp trục xuất về nước do có hành vi nhập cảnh trái phép. Từ đây, cơ quan điều tra đã phát hiện ra đường dây tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép do Tới cầm đầu. Tham gia đường dây còn có Nguyễn Thị Lan (đang bỏ trốn), Phương, Quang và Yên.

Tới trực tiếp hoặc thông qua Lan nhận hồ sơ của 8 khách có nhu cầu đi nước ngoài. Sau đó, Tới làm khống hồ sơ cho họ đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội hoặc làm trong các công ty, doanh nghiệp... có nhu cầu sang nước ngoài công tác, học tập, tìm hiểu thị trường, sau đó để họ trốn ở lại. Tới hưởng lợi tổng số tiền 4.200 USD , Lan thu lời 3.300 USD và 20 triệu đồng.

Tháng 7/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cử đoàn công tác sang Ba Lan để xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp. Điều kiện để các doanh nghiệp được tham gia cùng đoàn là phải hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại.

Nắm được thông tin này, Tới nảy sinh ý định đưa 7 người đi cùng đoàn để họ trốn ra nước ngoài. Tới đặt vấn đề với Vũ Nam Phương để xác nhận cho một số người của mình làm trong các công ty. Đổi lại, Phương được đi du lịch châu Âu miễn phí, thuê gian hàng trong quá trình diễn ra hội chợ tại Ba Lan và hưởng lợi từ việc đặt vé máy bay.

Phương đồng ý nhưng để tránh bị chú ý, Phương liên hệ thêm một số công ty khác để xác nhận cho người của Tới, trong đó có công ty của Quang và Yên. Hợp thức xong hồ sơ, Tới đăng ký danh sách 11 người đi cùng đoàn của Bộ NN&PTNT. Khi đến Ba Lan, 7 người đi cùng đoàn công tác đã trốn ở lại, hiện làm việc tại các nước ở châu Âu.

Tại cơ quan điều tra, Tới, Phương, Quang, Yên khai nhận về hành vi của mình. Tới thu của mỗi khách hàng 15.000- 17.000 USD , trừ các chi phí, bị cáo hưởng lợi khoảng 68.000 USD .

Tháng 11/2018, Tới sử dụng danh nghĩa một công ty khác để hợp thức hóa hồ sơ cho 2 người khác sang Đức lao động trái phép, thu lời bất chính 7.200 USD . Như vậy, trong thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 7/2019, Tới tổ chức tổng cộng cho 17 người trốn ra nước ngoài, thu lời bất chính 79.400 USD .

HĐXX tuyên phạt Lê Lâm Tới 6 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cùng tội danh, bị cáo Vũ Nam Phương bị phạt 5 năm tù, Đào Trọng Quang và Hoàng Trung Yên cùng mức án 2 năm tù.

Đối với Nguyễn Thị Lan hiện bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can và ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.