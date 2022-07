Tình yêu sét đánh của Thần Sấm

Trong “Thor: Love and Thunder”, Thần Sấm gặp lại tình cũ Jane Foster. Gạt bỏ quá khứ, bộ đôi cùng nhau giải cứu thế giới và yêu lại từ đầu.

Khi Thor Odinson (Chris Hemsworth) bị cha ruột tước bỏ sức mạnh và đày xuống Trái Đất để sám hối, điều đầu tiên đập vào mắt anh là cô gái có mái tóc vàng cùng cặp mắt to tròn, đôi môi quyến rũ. Khoảnh khắc ấy chưa đủ lâu để tạo nên tiếng sét ái tình nhưng là cái duyên giúp Thần Sấm gặp và yêu Jane Foster (Natalie Portman).

Đáng tiếc, mối quan hệ “cơm không lành canh không ngọt” ấy rồi cũng chẳng đi đến kết cục tốt đẹp. Nữ tiến sĩ “biến mất” từ rất lâu trước cả khi Thanos làm nên cái búng tay lịch sử. Cô không hề xuất hiện dù chỉ một giây trong Thor: Ragnarok (2017), hoàn toàn vô hình trong suốt Kỷ nguyên Anh hùng III (Phase III) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Jane chỉ loáng thoáng được nhắc đến trong một vài lời thoại của Thor, cho thấy anh vẫn còn yêu và nhớ người cũ rất nhiều.

Thế nên, sự trở lại của Jane Foster trong Thor: Love and Thunder (Tựa Việt: Thor: Tình yêu và sấm sét) là một bất ngờ nhưng đóng vai trò quan trọng với Thần Sấm. Đó là mảnh ghép cuối cùng hàn gắn trái tim siêu anh hùng sau khi anh trải qua quá nhiều nỗi đau và mất mát.

Khi Jane Foster trở lại

Người hâm mộ mất 20 cuốn phim để được nhìn thấy Jane Foster trở lại, tính từ lần cuối cô xuất hiện trong Thor: The Dark World (2013). Với Thần Sấm, con số chính xác còn nhiều hơn thế. “Tám năm bảy tháng và sáu ngày”, anh nói như thể mình là Sinéad O'Connor ngồi đếm từng giờ sau khi chia tay tình yêu trong bài Nothing Compares 2 U.

Jane Foster trở lại với Thor sau nhiều năm vắng bóng.

Suốt quãng thời gian gần một thập niên ấy, cả Thor lẫn Jane đều có nhiều thay đổi. Thần Sấm leo lên vị trí cao nhất – ông hoàng của vương quốc Asgard – nhưng rồi gần như mất tất cả sau sự ghé thăm của chị gái độc ác Hela (Cate Blanchett).

Từng thành viên trong gia đình anh lần lượt ra đi, những người bạn vốn là đồng đội thân cận đều bị giết hại. Cả hành tinh quê hương bị hủy diệt khiến Thor và các thần dân phải sống lang bạt trong vũ trụ suốt một thời gian dài.

Qua lời truyền miệng của thiên hạ, siêu anh hùng trở thành gã đàn ông sát gái, liên tục lao đầu vào những mối tình với phụ nữ khác nhau, đến mức Jane cũng trở thành “bạn gái cũ ơi là cũ” trong danh sách.

Trái lại, nữ tiến sĩ vẫn độc thân, chưa có mảnh tình vắt vai, luôn là người đam mê khoa học và nghiên cứu. Trong một cảnh phim, cô nhận thấy có độc giả đang mân mê cuốn sách mình viết, liền say mê thuyết trình chẳng khác đứa trẻ, thậm chí sẵn sàng xé toang trang sách để minh họa.

Chuyện tình của Thor và Jane có chút hơi hướm bị kịch giống cặp Captain America - Peggy Carter. Nhưng nếu Đội trưởng Mỹ gặp giới hạn về thời gian thì Thor - Jane lại ở hai không gian tách biệt và xa cách.

Chưa kể, khác người yêu vốn là vị thần xứ Asgard, Jane chỉ là kẻ trần mắt thịt, không thể chống lại quy luật thời gian. Sau nhiều năm xa cách, gương mặt cô vẫn giữ được sự trẻ trung nhưng cơ thể rệu rã.

Jane đau đớn phát hiện mình mắc bệnh ung thư giai đoạn bốn, không còn cách cứu chữa mà chỉ có thể tận hưởng từng hơi thở đến giây phút cuối cùng.

Khi tái hợp, cả Jane và Thor đều có nhiều thay đổi trong cuộc sống.

Như nhan đề gợi mở, với Thor, sự trở lại của Jane Foster là “tình yêu” nhưng cũng là “sấm sét”. Liệu siêu năng lực trời ban có giúp anh cứu được người tình thoát khỏi cái chết, hay sẽ lại thất bại một lần nữa, như cách anh để cô tụt khỏi tầm tay hơn tám năm trước?

“Song kiếm hợp bích”

Thời gian thật sự khốc liệt, nhưng nó cũng là phép thử hoàn hảo cho tình yêu, đúng như những gì Enya hát ở đầu phim: “Ai có thể trả lời con đường kia dẫn đến đâu? / Ngày trôi về đâu? / Chỉ có thời gian!”.

Thời gian chứng minh với Thor, Jane luôn giữ vị trí nhất định trong lòng người hùng. Trái tim anh từng tan thành nhiều mảnh như chiếc búa thần Mjolnir, nay hồi phục và lại rạo rực khi nhìn thấy tình xưa.

Thời gian cũng rất quý báu với Jane, nhắc cô phải trân trọng từng ngày khi sự sống vốn là thứ có giới hạn.

Kịch bản Thor: Love and Thunder (2022) - do đạo diễn Taika Waititi đồng chấp bút cùng Jennifer Kaytin Robinson - bám sát ý tưởng truyện tranh khi trao cho Jane Foster quyền năng của một siêu anh hùng. Một cách vô tình, nữ tiến sĩ chinh phục thành công búa Mjolnir, chứng minh mình xứng đáng là "người được lựa chọn" và nhanh chóng trở thành Mighty Thor - phiên bản Thần Sấm nữ.

Giống quan niệm "tướng phu thê" của người Á Đông, lúc này Thor và Jane càng có thêm nhiều điểm chung, nhất là về ngoại hình. Cô mặc giáp, khoác áo choàng, bay nhảy và tung những đòn thế với tinh thần của một chiến binh lão luyện, không hề lép vế trước Thần Sấm. Khác chăng, đó là Jane điều khiển được búa Mjolnir thì nay Thor có vũ khí mới là chiếc rìu Stormbreaker.

Lần này, cả hai đều đồng lòng vì mục tiêu cứu thế giới, có chung một kẻ thù cần giải quyết. Đó là Gorr (Christian Bale), ác nhân khét tiếng với biệt danh “đồ tể của các vị thần”, chuyên săn lùng đấng tối cao để tiêu diệt bằng thanh kiếm Necrosword chứa nhiều ma thuật hắc ám.

Jane (phải) trở thành đồng đội của Thor trong nhiều trận chiến.

Thế là từ tình yêu, họ trở thành đồng đội sát cánh bên nhau trên mọi mặt trận. Trong phim, Jane và Thor có những màn "song kiếm hợp bích" giống cô trò Tiểu Long Nữ và Dương Quá trong truyện kiếm hiệp Kim Dung. Dù không phải chịu cảnh ly biệt đến 16 năm trời, bộ đôi cũng đã đi qua phân nửa thời gian ấy.

Song, chuyện tình giữa Jane và Thor lại được Taika Waititi kể lại bằng góc nhìn hài hước, như câu chuyện rom-com (hài lãng mạn) thu nhỏ đặt trong một cuốn phim siêu anh hùng. Ngay cả khi tình cảm còn sâu đậm, bộ đôi vẫn xảy ra mâu thuẫn trong lần đầu gặp lại. Họ không ngừng tranh cãi xem thử ai mới là nguyên nhân khiến cuộc tình kết thúc, anh chia tay cô hay là ngược lại?

Taika Waititi mất kiểm soát

Xét về tổng thể, dự án Thor: Love and Thunder có nhiều yếu tố ăn khách. Bên cạnh chuyện tình Thor - Jane và sự trở lại của minh tinh Natalie Portman, phim còn đánh dấu lần đầu Christian Bale gia nhập MCU trong vai phản diện Gorr, hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ và bùng nổ.

Ấn tượng về phong cách đạo diễn của Taika Waititi trong Thor: Ragnarok (2017) vẫn được giữ nguyên, đặc biệt ở phần nhìn. Kỹ xảo CGI đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng thế giới siêu anh hùng rộng lớn, đồ sộ. Từng thước phim hiện lên với những mảng màu sống động, tạo thành lớp áo sặc sỡ và có phần hào nhoáng nhưng hút mắt.

Phần âm nhạc đưa người xem trở về thập niên 1980, 1990 với loạt ca khúc nổi tiếng của Guns N' Roses như Sweet Child o' Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City… khiến fan nhạc rock phải đứng ngồi không yên. Những ai yêu nhạc pop cũng được chiều chuộng với các bài hát của ABBA, Ciara hay Mary J. Blige… được lồng ghép hợp lý, giúp tác phẩm đạt được điểm cộng về hình ảnh lẫn âm nhạc.

Đáng tiếc, những yếu tố mang tính bề mặt đó có thể tạo cảm giác choáng ngợp ban đầu nhưng khó giữ được cảm xúc luyến lưu về sau.

Thor: Love and Thunder vẫn gây ấn tượng về mặt thị giác.

Phần kịch bản lại chưa đủ mạnh để nhào nặn một ác nhân khiến người xem phải rùng mình sợ hãi. Từ tạo hình, động cơ cho đến từng đường đi nước bước, mọi thứ về Gorr hiện lên đơn điệu, cũ kỹ đến mức nhàm chán.

Ở đầu phim, nhân vật xuất hiện giữa sa mạc rộng lớn với bộ áo choàng trắng che khuất mặt. Trông gã chẳng khác nào phản diện khét tiếng Palpatine trong series Star Wars nhưng lạc vào hành tinh Arrakis của Dune.

Lý do nhân vật đánh mất lương tri khá hợp lý nhưng không mới. Hóa ra ẩn bên trong cơ thể gầy gò và gương mặt ghê tởm là một người cha bất chấp tất cả chỉ để cứu tính mạng con gái. Rốt cuộc, các nhà làm phim chưa thể đi đến cùng với nhân vật mà vẫn lập lờ giữa ranh giới thiện – ác.

Gorr chưa đủ man rợ hay thông minh để được xếp vào danh sách ác nhân gây sởn tóc gáy như Joker, lại càng không sâu sắc đến mức khán giả phải mủi lòng mà rơi nước mắt.

Xuyên suốt thời lượng phim, bộ đôi biên kịch sa đà vào các tình tiết gây cười. Những mảng miếng hài được tạo ra liên tục khiến tác phẩm thiếu đi chiều sâu về nội dung. Kịch bản không chỉ bỏ qua cơ hội khắc họa một ác nhân xứng tầm, mà còn thất bại trong việc xử lý chuyện tình giữa Thor và Jane – vốn là trọng điểm của phim.

Đến cuối cùng, Thor vẫn chưa thể trưởng thành và tình yêu anh dành cho Jane thực sự chưa đủ lớn. Không khó để nhận ra người phụ nữ ấy hy sinh và chịu đựng rất nhiều trong cuộc tình để anh được tự do giải cứu thế giới.

Thành công của đạo diễn Taika Waititi là đã lôi được đứa trẻ bên trong siêu anh hùng ra ngoài, nhưng lại quên dạy anh cách yêu như một người đàn ông thực thụ.