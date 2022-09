Tình trạng bị ghẻ lạnh trong nhóm nhạc Kpop

Truyền thông và người hâm mộ đồng loạt chỉ ra bằng chứng Lisa (BlackPink), Giselle (aespa) và Yuta (NCT) bị đối xử bất công khi hoạt động ở Hàn Quốc.

Lisa bị công ty quản lý đối xử bất công.

Theo South China Morning Post, tình trạng thần tượng Kpop làm việc quá sức hoặc bị ghẻ lạnh vẫn xảy ra thường xuyên. Một số trường hợp cụ thể được gọi tên trong danh sách "Những ca sĩ bị công ty quản lý và nhãn hàng đối xử tệ".

Từ Giselle của aespa đến cả Lisa của BlackPink, đã khiến người hâm mộ lo lắng vì không nhận được sự đối xử bình đẳng, công bằng.

Giselle (aespa)

Rapper sinh năm 2000 thường xuyên bị loại khỏi các hoạt động chung của nhóm. Theo My Daily, năm ngoái, người hâm mộ tỏ ra phẫn nộ khi các phương tiện truyền thông xứ Hàn làm mờ khuôn mặt Giselle trong bức ảnh nhóm. "Rõ ràng, đây là hành vi ghẻ lạnh Giselle", một fan bức xúc viết.

Ngày 14/9, Allkpop tung bằng chứng Giselle bị nhãn hàng phân biệt đối xử vì không nổi tiếng bằng 3 thành viên Karina, Ningning và Winter.

Cụ thể, khi quảng cáo cho hãng mỹ phẩm Clio, hình ảnh cá nhân của Giselle không được nhãn hàng đăng lên Instagram, song hình ảnh của Karina, Winter và Ningning vẫn được đăng tải. Cô cũng chỉ xuất hiện trong ảnh quảng cáo tập thể cho hãng thời trang MLB trong khi 3 thành viên còn lại đều có ảnh đơn.

Đáng nói hơn, thương hiệu này đã viết sai chính tả tên rapper, "Gieselle" thay vì "Giselle".

Thương hiệu thời trang nhầm tên Giselle thành Gieselle. Ảnh: Koreaboo.

SM Entertainment - công ty quản lý của aespa - bị soi không cập nhận hồ sơ của Giselle trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Liên tiếp những hành động trên đã khiến cộng đồng người hâm mộ aespa nổi giận và kêu gọi công ty đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Loạt hashtag #TreatGiselleFairly, #Giselle Deserves Better, #RESPECTGISELLE, #aespa_is_FOUR… được sử dụng trên nền tảng Twitter để đòi công bằng cho nữ nghệ sĩ.

Lisa (BlackPink)

Trong nhiều năm, YG Entertainment nhiều lần bị chỉ trích vì ngược đãi Lisa, thành viên ngoại quốc duy nhất của nhóm. Theo nhận xét của khán giả, thần tượng người Thái luôn bị stylist giao cho trang phục xấu nhất, không được phép tham gia sự kiện quan trọng cùng 3 người còn lại.

Lisa chỉ có 3 buổi biểu diễn gấp gáp trên sân khấu Hàn Quốc nhằm quảng bá cho sản phẩm âm nhạc solo. Trong khi đó, Rosé có tới 2 tháng cho việc này, theo Kbizoom.

Người hâm mộ kêu gọi Lisa nên rời YG Entertainment. Ảnh: Page Six.

Năm 2021, Lisa vắng mặt ở Paris Fashion Week dù là đại sứ cho hai thương hiệu Bulgari và Celine. Jean-Christophe Babin - CEO của Bulgari - thông báo đại sứ toàn cầu của họ không được YG Entertainment cho phép dự show diễn ra mắt bộ sưu tập Xuân - Hè 2022 của hãng.

"Lisa ở Paris nhưng không may do dịch Covid-19 nên công ty không muốn cô ấy đến sự kiện. Đó cũng là lý do chúng tôi không thể thực hiện bộ ảnh của Lisa chụp cùng diễn viên Zendaya, người mẫu Lily Aldridge và người mẫu Vittoria Ceretti", Jean-Christophe Babin nói và cho biết sự kiện quan trọng của Bulgari ở Milan cũng vắng mặt Lisa.

Từ những sự việc trên, khán giả đã kêu gọi Lisa rời YG Entertainment và bắt đầu sự nghiệp solo. Nhiều người tuyên bố tẩy chay công ty và sẽ ngừng ủng hộ bất kỳ dự án nào của BlackPink, trừ khi Lisa được xuất hiện nhiều hơn.

Liz (IVE)

Trường hợp của Liz không rõ ràng như Lisa hay Giselle, nhưng nếu để ý kỹ, thần tượng sinh năm 2004 thực sự đã bị gạt ra rìa, theo South China Morning Post.

Trong tháng 9, tất cả thành viên của IVE đều được mời tham gia buổi chụp ảnh cá nhân: Wonyoung và Leeseo cho Marie Claire, Yujin cho W Korea , Rei cho Arena Homme và Gaeul cho Elle. Chỉ duy nhất Liz không xuất hiện.

Kbizoom viết: "Có thể đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng phần lớn người hâm mộ vẫn nghi ngờ rằng Liz không được công ty ngó ngàng do cô tăng cân. Thực tế, Liz đã rất cố gắng trong việc giữ hình ảnh, kiểm soát cân nặng".

Liz là thành viên duy nhất của IVE không được chụp ảnh cá nhân. Ảnh: Allkpop.

IVE là nhóm nhạc nữ thuộc công ty quản lý Starship Entertainment, gồm 6 thành viên. Nhóm vừa trở lại với album After Like. Ca khúc chủ đề cùng tên được đánh giá cao với màu sắc âm nhạc retro, giai điệu sôi động, bắt tai đậm chất lễ hội mùa hè.

Trước đó, không chỉ Liz, Gaeul cũng bị phân biệt đối xử khi không được sử dụng phòng riêng.

Yuta (NCT)

SM Entertainment không lạ gì với những cáo buộc tiêu cực, yêu cầu họ phải đối xử tốt hơn với Yuta (NCT).

Thần tượng người Nhật Bản đã hoạt động năng nổ trong năm qua khi có các buổi chụp hình tạp chí, bắt tay thương hiệu cao cấp và tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh High & Low The Worst X.

Dù vậy, SM Entertainment vẫn không có động thái quảng bá các hoạt động riêng cho thành viên này, dù kế hoạch PR cho từng chàng trai khác đã được đăng tải rầm rộ trên Instagram.

Không có hoạt động solo nào của Yuta được quảng bá. Ảnh: @ yuu_taa_1026.

Không chỉ vậy, trong những năm trước, người hâm mộ đã chỉ ra Yuta đôi khi không có facecam riêng. Có thể hiểu rằng, khán giả đang hy vọng được thấy thần tượng nhiều hơn với sự trở lại gần đây của NCT 127.

Vivi (Loona)

Theo South China Morning Post, có những cáo buộc về việc Vivi bị công ty đối xử bất công nhiều năm. Thành viên sinh ra tại Hong Kong dường như ít được phủ sóng hơn. Cô lên hình ít, thoại cũng ít hơn chị em trong nhóm.

Năm 2020, My Daily ghi nhận sau 4 năm ra mắt, Vivi chỉ được hát 22 giây trong các bài hát chủ đề của Loona. Vấn đề này gây tranh cãi ở cộng đồng fan của nhóm.

Khán giả tiếc vì Vivi không được thể hiện tài năng nhiều hơn. Ảnh: Reddit.

Vivi được cho là chịu chung số phận với Yuta và Lisa - những thần tượng nước ngoài đến Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội. Họ từ bỏ nhiều thứ, chuyển tới đất nước xa lạ và học ngôn ngữ mới để được ra mắt, nhưng đôi khi lại không được đối xử bình đẳng.