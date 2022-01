Tình tiết tăng nặng đối với kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Luật sư cho rằng bị can Huyên có thể bị xem xét nhiều tình tiết định khung tăng nặng về tội giết người như phạm tội với trẻ em, hành vi có tính chất man rợ.

Chiều 20/1, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về tội Giết người. Nạn nhân bị Huyên bạo hành là bé gái Đ.N.A. (3 tuổi).

Bên cạnh Huyên, cảnh sát tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi, mẹ của A. và là người tình của Huyên) trong vụ án.

Đánh giá về vụ án xảy ra dịp trước Tết ở Hà Nội gây bức xúc dư luận cả nước, ông Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch) cho rằng việc Công an Hà Nội khởi tố bị can theo Điều 123 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ.

Bị can Nguyễn Trung Huyên. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo luật sư, thông tin điều tra bước đầu cho thấy Huyên đã dùng hung khí nguy hiểm là đinh ghim đóng và đầu bé gái. Đây là vùng trọng yếu trên cơ thể của nạn nhân. Do đó, hành vi của bị can đủ yếu tố cấu thành tội Giết người.

"Nạn nhân chưa tử vong nằm ngoài ý chí của kẻ thực hiện hành vi. Về mặt khoa học hình sự, hành vi của Nguyễn Trung Huyên đã hoàn thành", luật sư nhìn nhận dưới góc độ pháp lý.

Ngoài ra, căn cứ các quy định của Điều 123 Bộ luật Hình sự, Huyên còn có thể bị xem xét nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Phạm tội với trẻ em, hành vi có tính chất man rợ.

Luật sư còn có quan điểm cho rằng trong giai đoạn điều tra sau khi khởi tố bị can, trường hợp công an có căn cứ cho rằng bị can có dấu hiệu hoặc biểu hiện về tâm thần, thì cơ quan chức năng sẽ đưa Huyên đi trưng cầu giám định để củng cố hồ sơ.

Đối với vai trò của chị Luyến trong vụ án, luật sư nhấn mạnh cơ quan điều tra cũng sẽ xác minh, làm rõ sự liên quan của người phụ nữ này. Bởi lẽ, thông tin ban đầu cho thấy Huyên từng nhiều lần hành hạ A. kể từ khi bé về ở cùng.

Đáng chú ý, bị can có lần bị tình nghi mua 2 gói thuốc diệt cỏ rồi pha vào chai nước ngọt cho bé gái uống khiến nạn nhân bị ngộ độc phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

"Khả năng mẹ của nạn nhân có thể biết việc Huyên đã cho A. uống thuốc độc. Tuy nhiên, chị Luyến có thể đã không trình báo sự việc này", luật sư nói và phân tích hành vi cho bé gái uống thuốc diệt cỏ, nếu đúng sự thật, thì từ thời điểm đó Huyên đã có dấu hiệu giết người.

Tuy nhiên, sự việc không được trình báo với cơ quan công an nên lực lượng chức năng không ngăn chặn được những lần bạo hành tiếp theo.

Theo luật sư Tuấn Anh, trong quá trình xác minh, điều tra vai trò của người mẹ, trường hợp cơ quan công an có căn cứ xác định chị Luyến có cùng ý chí, tạo điều kiện hay giúp sức về mặt tinh thần cho Huyên gây án, thì mẹ của A. sẽ bị điều tra vai trò đồng phạm.

Còn nếu chị Luyến biết việc con gái bị hành hạ nhưng không tố giác hoặc không trình báo công an, thì người phụ nữ có thể bị xem xét hành vi Che giấu hoặc Không tố giác tội phạm.

"Đây không phải lần đầu tiên cháu bé bị bạo hành", luật sư nhấn mạnh và kiến nghị cơ quan điều tra cần thiết phải làm rõ các dấu hiệu của chị Luyến trong vụ án.

Nhìn nhận vụ án, luật sư Trần Tuấn Anh bày tỏ việc Huyên bị điều tra hành vi đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái là hậu quả của chuỗi hành vi.

"Nếu ngay từ đầu, chị Luyến trình báo với cơ quan chức năng việc con gái bị bạo hành, thì có thể sẽ ngăn được sự việc thương tâm như lần này", Giám đốc Công ty luật Minh Bạch chia sẻ quan điểm.

Công an làm việc tại Bệnh viện Xanh Pôn tối 18/1 để thu thập thông tin vụ án. Ảnh: N.H.

Trước đó, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân 3 tuổi trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé bị bó bột và chẩn đoán A. bị viêm màng não nên chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, điều trị. Tại đây, bé gái được chụp X-quang và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh ghim.

Nghi vấn vụ việc có dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã trình báo Công an huyện Thạch Thất và các đơn vị liên quan. Lịch sử bệnh án của A. còn cho thấy khoảng 3 tháng trước, bé hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bé lại nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa.