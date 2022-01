Tình tiết tăng nặng cho nữ sinh sát hại cha bằng xyanua

Luật sư cho rằng Linh có thể chịu tình tiết tăng nặng là dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội, đồng thời bị xử lý thêm về tội hủy hoại tài sản.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ở TP Bà Rịa) về tội Giết người. Linh là bị can pha chất độc xyanua vào chai nước để cha là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi) uống ngày 18/1.

Sau khi ông Điệp tử vong, Linh kéo thi thể cha ra phía sau tường rào rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây bịt kín. Để dựng hiện trường giả, bị can dùng xăng đốt nhà rồi loan báo về việc có người đột nhập, đập đầu cô gái xuống nền và giết ông Điệp để trả thù.

Với những hành vi này, nữ sinh 21 tuổi có thể đối diện thêm những tội danh và tình tiết tăng nặng nào?

Tống Thị Tùng Linh. Ảnh: K.Q.

Theo dõi sự việc, luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội) đánh giá đây là sự việc đáng tiếc, bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai cha con. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình luôn là điều thiêng liêng, song vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà những sự việc đáng tiếc vẫn luôn xảy ra.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư nói xyanua là chất kịch độc, có khả năng tước đoạt mạng sống của người uống phải. Việc Linh đầu độc cha mình bằng xyanua là hành vi thể hiện sự ác độc, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Với tình tiết định khung giết ông, bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình, nữ sinh này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điểm đ, Khoản 1 Điều 123.

Ngoài ra, với việc thực hiện hành vi giết người bằng cách bỏ chất độc vào chai nước, Linh còn có thể phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội theo Khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015.

Tổng hợp các tình tiết tăng nặng, căn cứ khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, bị can có thể đối diện mức án cao nhất là tử hình.

"Thực tế cho thấy khi trẻ thường xuyên bị la mắng, đánh đập, các em thường có suy nghĩ tiêu cực, chống đối, thậm chí thay đổi tính nết, trở nên thô lỗ, nóng nảy và hung bạo. Vì vậy, cha mẹ khi nuôi dưỡng, chăm sóc con không nên lạm dụng đòn roi, quát mắng nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý trẻ cũng như tránh sự việc đáng tiếc xảy ra", luật sư chia sẻ.

Đồng quan điểm, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp) cho rằng việc cơ quan điều tra khởi tố Linh về tội Giết người là có căn cứ, đúng quy định.

Theo ông Cường, hành vi đầu độc cha rồi đốt nhà nhằm tạo hiện trường giả đã xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ, đó là tính mạng con người và quyền sở hữu tài sản. Do đó, ngoài tội danh đã khởi tố, cơ quan điều tra có thể củng cố hồ sơ để xử lý hình sự thêm cô gái này về tội Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015.

Để có căn cứ xử lý hình sự về tội danh này, cơ quan chức năng sẽ xác định mức độ thiệt hại về tài sản mà hành vi của Linh gây ra. Tùy thuộc giá trị tài sản thiệt hại, khung hình phạt tối đa được áp dụng đối với tội danh này là 10-20 năm tù (trường hợp thiệt hại tài sản từ 500 triệu đồng trở lên).