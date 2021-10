Tình tiết mới trong vụ Alec Baldwin bắn chết người

Trợ lý đạo diễn Dave Halls - người đã đưa súng cho Alec Baldwin - bị tố thiếu trách nhiệm, không đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc.

Ngày 25/10, TMZ đưa tin khẩu súng khiến Alec Baldwin vô tình gây ra án mạng cho đạo diễn Halyna Hutchins, trước đó đã được nhân viên đoàn phim Rust dùng cho mục đích mua vui.

Theo nguồn tin, thành viên trong ê-kíp có thể đã nạp đạn vào súng và tập bắn trong nhiều giờ. Sau khi xảy ra tai nạn ngày 21/10, cảnh sát tìm thấy nhiều đạn sống và đạn được bắn ra trong cùng một khu vực.

Mamie Mitchell - giám sát kịch bản phim Rust - thời điểm ấy đã không thể trả lời được câu hỏi: "Có chắc là súng của Alec không có đạn?".

Phim trường Bonanza Creek Ranch ở bang New Mexico (Mỹ) là nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: Fox News.

Tờ Fox News cho biết trợ lý đạo diễn Dave Halls là người đưa súng cho Alec Baldwin. Trước giờ bấm máy, Halls đã chọn một trong ba khẩu súng được tổ đạo cụ chuẩn bị sẵn và hô to "khẩu súng lạnh" (biệt ngữ chỉ súng không có đạn).

Theo thông tin mới, Dave Halls đang bị điều tra lịch sử làm việc hời hợt, vô trách nhiệm. Mới đây, Maggie Goll - nhân viên đoàn phim đã làm việc với Halls ở Into the Dark - từng khiếu nại với nhà sản xuất về vị trợ lý đạo diễn này. Goll tố Halls bỏ qua các quy trình an toàn khi kiểm tra vũ khí và pháo hoa.

"Dave Halls không duy trì môi trường làm việc an toàn. Phim trường lúc nào cũng ngột ngạt, lối đi bị chặn, không có lối thoát hiểm. Các cuộc họp về việc giữ an toàn không được tiến hành", Goll nói.

Alec Baldwin đến gặp chồng và con trai của Halyna Hutchins sau vụ tai nạn. Ảnh: Fox News.

Trong diễn biến khác, tài tử Alec Baldwin đã đến gặp chồng con của đạo diễn thiệt mạng Halyna Hutchins. Họ trao nhau những cái ôm trước khách sạn ở Santa Fe, New Mexico. Sau đó, cả ba tham dự buổi tưởng niệm Halyna.