Tình 'râu' cầm đầu băng nhóm bảo kê, cố ý gây thương tích ở TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 vừa triệt phá băng nhóm bảo kê, đánh người gây thương tích do Tình “râu” cầm đầu.

Tình "Râu" cầm đầu băng bảo kê. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tình (còn gọi là Tình “râu”, 36 tuổi, quê Hậu Giang), Cao Văn Trung (còn gọi là Trung “cua”, 31 tuổi, quê Cà Mau), Đặng Vũ Bằng (35 tuổi, quê Hậu Giang), Nguyễn Ngọc Sang (48 tuổi), Lê Đình Bảo Tuấn (33 tuổi, cùng ngụ quận 12), Đặng Minh Trung (35 tuổi, quê Bến Tre) về tội Cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra xác định Sang và vợ chồng ông Hoàng Xuân Hấn (42 tuổi, ngụ quận 12) góp vốn mua lô đất ở khu phố 2, phường Thạnh Lộc, quận 12. Sau đó, 2 người phát sinh mâu thuẫn tiền bạc, nên ông Sang muốn xây hàng rào nhằm gây áp lực để Hấn trả nợ cho mình. Tuy nhiên, ông Sang nhiều lần xây hàng rào đều bị nhóm thanh niên phá dỡ.

Ngày 22/11/2021, ông Sang nhậu và kể chuyện này cho Trung “cua” nghe và nhờ anh ta giúp bảo vệ việc xây hàng rào với giá 600 triệu đồng. Sau khi đồng ý, Trung “cua” cậy nhờ người có máu mặt là Tình “râu” giúp, với chi phí là 500 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận xong, các bên thống nhất 2 ngày sau sẽ thi công.

Các bị can Trung "cua", Minh Trung, Bằng (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 8h ngày 24/11/2021, Sang cùng một số người đem vật liệu đến lô đất để xây dựng, Tình “râu” cùng đàn em đến bảo vệ. Sau khi xây xong, Tình, Bằng, Tuấn, Trung “cua”, Trung cùng Hậu và Tâm (chưa rõ lai lịch) kéo về quán cà phê ở quận 12 để ăn nhậu.

Lúc này, Sang được người quen gửi hình ảnh nhóm người đang phá dỡ hàng rào, nên đưa cho Tình xem. Tình liền nói cả nhóm “xuống xem giải quyết việc phá hàng rào, nếu nhóm này chống lại thì đánh”.

Khi cả nhóm đến nơi, Bằng chạy đến giằng co với ông Hấn, rút 2 tay thanh sắt đánh vào vùng đầu của ông Hấn khiến người này loạng choạng; Tình xông đến xô ông Hấn xuống đường khiến nạn nhân bị trầy chân. Lúc này, bà Thư (vợ ông Hấn) lao vào ôm chồng và la “Công an đến. Công an đến”. Tâm quay lại cầm 2 viên gạch ném về phía ông Hấn, nhưng trúng vào đầu và tay bà Thư. Sau khi gây án, Tình “râu” và đồng bọn lên xe tẩu thoát.

Bị can Tuấn (bìa trái) và Sang. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhận tin báo, Công an quận 12 khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nạn nhân và nhân chứng. Kết quả giám định thương tích của ông Hấn cho ra 16%, còn bà thư là 4%.

Xác định băng nhóm này hoạt động bảo kê, tính chất manh động, ban chỉ huy Công an quận 12 yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của quận tập trung truy xét.

Biết cảnh sát truy tìm, Tình “râu” và đồng đồng bọn chia nhau bỏ trốn gây khó khăn cho công tác truy bắt. Tuy nhiên, quyết không để nhóm này lọt lưới pháp luật, Công an quận 12 kiên trì điều tra, đến ngày 25/2 thì xác định Trung “cua” đang lẩn trốn tại phường 14, quận Gò Vấp, nên bắt giữ. Từ lời khai của Trung, cảnh sát bắt giữ Sang, Tình “râu”, Minh Trung, Bằng và Tuấn.

Công an quận 12 đề nghị những người liên quan đến vụ án trên ra đầu thú để hưởng khoan hồng, ngoài ra cơ quan điều tra đề nghị ai là nạn nhân của nhóm người trên đến đội cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.