Câu 1: Tỉnh nào rộng lớn nhất Việt Nam hiện nay? Thanh Hóa

Nghệ An

Gia Lai

Sơn La Theo Atlas Địa lý Việt Nam, với diện tích tự nhiên lên tới 16.493,7 km2, Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất của nước ta. Xếp thứ 2 là tỉnh Gia Lai và thứ 3 là tỉnh Sơn La. Không chỉ diện tích rộng lớn, Nghệ An còn là vùng đất xinh đẹp, như ca dao từng ví von: “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh / Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”. Ảnh: Truyenhinhnghean.