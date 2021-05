Tỉnh nào lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long?

Câu 4: "Xứ dừa" là biệt danh của tỉnh nào? Long An

Cà Mau

Bến Tre

Vĩnh Long "Xứ dừa" là biệt danh được đặt cho tỉnh Bến Tre. Tỉnh Bến Tre có diện tích tự nhiên 2.360 km2, địa bàn nằm trên ba cù lao là cù lao An Hóa, cù lao Bảo, cù lao Minh và do phù sa của bốn nhánh sông Cửu Long bồi tụ nên. Ảnh: Báo Nhân Dân.