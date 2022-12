Các hãng smartphone đang làm nút nguồn trở nên vô dụng

Thay vì kích hoạt trợ lý ảo, nút nguồn trên smartphone cần hoạt động đúng theo tên gọi.

Nút nguồn trên iPhone 14. Ảnh: The Verge.

Trước đây, người dùng có thể mở menu tắt điện thoại bằng cách nhấn giữ nút nguồn. Tuy nhiên, các hãng smartphone dần biến thao tác ấy thành phím tắt kích hoạt trợ lý ảo. Theo cây viết Allison Johnson của The Verge, điều đó mang đến sự bất tiện và khó chịu.

Màn hình smartphone ngày càng lớn khiến nút vật lý trước màn hình bị loại bỏ, do đó, công dụng của chúng được tích hợp lên những nút khác.

Ví dụ kể từ iPhone X, Apple đã chuyển phím tắt kích hoạt Siri lên nút nguồn thay vì nhấn giữ nút Home. Nếu muốn mở tùy chọn tắt điện thoại, người dùng phải nhấn giữ thêm nút chỉnh âm lượng.

Johnson cho rằng đó là thay đổi gây bất tiện. Nếu chỉ nhấn giữ nút nguồn theo thói quen, iPhone sẽ kích hoạt Siri thay vì tùy chọn tắt điện thoại. Trong khi đó, nếu không nhấn giữ 2 nút đủ lâu, thiết bị sẽ chụp ảnh màn hình.

Mọi chuyện cũng tương tự trên smartphone của Samsung và Google. Thay vì tùy chọn tắt máy, nhấn giữ nút nguồn của Pixel 7 Pro sẽ kích hoạt Google Assistant, còn Galaxy S22 bật trợ lý ảo Bixby.

Smartphone Samsung và Google hỗ trợ chỉnh nút nguồn về công dụng cũ (mở menu tắt máy). Tuy nhiên theo Johnson, các hãng nên chọn menu tắt máy làm mặc định khi người dùng nhấn giữ nút nguồn, thay vì cải tiến thành trợ lý ảo.

Điểm khó chịu khác nằm ở tổ hợp nút mở menu tắt nguồn trên mỗi thiết bị khác nhau. Với iPhone, người dùng cần nhấn giữ đồng thời nút nguồn và một trong 2 nút chỉnh âm lượng. Trên Pixel, chỉ cần nhấn nhanh nút nguồn và tăng âm lượng, nhấn giảm âm lượng sẽ chụp màn hình. Còn với Samsung, người dùng cần nhấn giữ nút nguồn và giảm âm lượng.

Menu tắt nguồn trên smartphone của Samsung. Ảnh: 9to5Google.

Điều đó có thể không ảnh hưởng đến những người ít đổi điện thoại, thậm chí không bao giờ tắt nguồn máy. Dù vậy, phóng viên của The Verge cho rằng các hãng nên đặt công dụng của nút nguồn đúng theo tên gọi, hoặc tạo ra tổ hợp phím tiêu chuẩn để tiện thao tác trên các dòng smartphone khác nhau.

Nếu khó chịu với việc mở menu tắt nguồn điện thoại, người dùng có thể làm theo hướng dẫn dưới đây:

- Trên iPhone: Vào Settings > Accessibility > Side Button > chuyển sang Off ở phần Press and hold to speak. Với iPhone, cách này chỉ có thể tắt Siri còn tổ hợp nút bật menu tắt nguồn giữ nguyên.

- Trên smartphone Samsung: Vào Settings > Advanced features > Side key > chọn Power off menu trong phần Press and hold.

- Trên smartphone Google: Vào Settings > System > Gestures > Press and hold power button > chuyển sang Off ở phần Hold for Assistant.