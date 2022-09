Tình huống pháp lý vụ đốt tủ quần áo gây cháy chung cư

Theo luật sư, Nguyễn Đình Hoàn Vũ (SN 1983) có thể bị xử phạt về hành vi cố tình phá hoại tài sản, khung hình phạt sẽ phụ thuộc vào giá trị tài sản bị thiệt hại sau vụ cháy.

Liên quan vụ hỏa hoạn tại chung cư NOCT (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đêm 25/9, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết bước đầu xác định nguyên nhân gây cháy là do Nguyễn Đình Hoàn Vũ (sinh năm 1983, trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), đốt tủ quần áo. Nghi can được xác định đang sinh sống trong căn hộ trên cùng chủ nhà là chị N.T.L..

Tại trụ sở công an, Vũ khai cách đây một thời gian có quen biết với chị N.T.L. và 2 người có tình cảm với nhau. Tháng 4, Vũ từ Đồng Nai ra Hà Nội sống với chị L. tại căn hộ này. Giữa 2 người sau đó đã nảy sinh mâu thuẫn.

Tối 25/9, chị L. đi chơi, và Vũ gọi điện thoại, nhưng chị này nói không về. Người đàn ông sau đó đốt tủ quần áo và quay clip gửi cho bạn gái với hy vọng chị L. sẽ lo lắng và về nhà.

Tuy nhiên, ngọn lửa sau đó bùng phát nhanh đã lan ra cả phòng ngủ. Cột khói đen bốc lên nhiều tầng phía trên của chung cư.

Vụ cháy khiến khói bốc lên nhiều căn hộ phía trên của tòa chung cư NOCT. Ảnh: B.V.

Trao đổi với Zing, luật sư, tiến sĩ Nguyễn Thành Tô cho rằng hành vi của Vũ đã phạm phải có thể bị xử phạt theo điều 178 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Luật sư Tô cho biết: "Tùy vào giá trị tài sản bị thiệt hại sau vụ cháy sẽ có các mức xử phạt khác nhau. Trường hợp giá trị tài sản thiệt hại dưới 2 triệu đồng sẽ chỉ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, người phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phá hoại tài sản. Điều này có nghĩa là mức độ xử lý không phụ thuộc hoàn toàn vào giá trị tài sản là bao nhiêu".

Khung hình phạt thấp nhất theo điều luật này là bị phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu giá trị thiệt hại về tài sản từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng.

Trường hợp giá trị tài sản bị thiệt hại dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp dưới đây, thì vẫn bị xử phạt: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; Tài sản là di vật, cổ vật.

Khung hình phạt thứ 2 cho tội này bị phạt tù 2-7 năm nếu người phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; Gây thiệt hại cho tài sản trị giá 50-200 triệu đồng; Tài sản là bảo vật quốc gia; Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; Để che giấu tội phạm khác; Vì lý do công vụ của người bị hại; Tái phạm nguy hiểm.

Khung hình phạt thứ 3, phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thì bị phạt tù 5-10 năm.

Khung hình phạt nặng nhất cho tội này có thể bị xử phạt 10-20 năm tù nếu phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Theo luật sư Tô, người có hành vi phá hoại tài sản của người khác ngoài bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự, phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại với tài sản mà hình đã phá hủy.