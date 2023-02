Tỉnh Bình Dương có thêm một thành phố

Trên cơ sở thị xã Tân Uyên, thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương được thành lập với tổng diện tích gần 192 km2, gồm 10 phường, 2 xã, dân số là 466.000 người.

Tỉnh Bình Dương hiện có 4 thành phố, một thị xã và huyện cùng 91 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 13/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập, nhập và điều chỉnh các đơn vị hành chính của 10 địa phương.

Với tỉnh Bình Dương, thành phố Tân Uyên được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 191,76 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 466.053 người, 10 phường và 2 xã của thị xã Tân Uyên.

Sau khi thành lập thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có 4 thành phố, một thị xã và 4 huyện cùng 91 đơn vị hành chính cấp xã.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thị xã Tân Uyên là trung tâm công nghiệp, dịch vụ, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa phía đông nam của tỉnh. Năm 2018, địa phương này đã được công nhận đạt tiêu chuẩn của đô thị loại III.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi kỳ vọng việc Tân Uyên được nâng lên thành thành phố sẽ tạo điều kiện phát triển cho người dân, đóng góp chung cho tỉnh và vùng. Đây là địa bàn có cơ cấu kinh tế, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 90%; thu ngân sách khoảng 4.000 tỷ đồng .

Ông Lợi cho biết trên địa bàn thị xã Tân Uyên có 2 khu công nghiệp là Nam Tân Uyên và VSIP; 3 cụm công nghiệp và 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động. “Tỉnh đang xây mới, nâng cấp nhiều dự án quan trọng, hoàn chỉnh hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn, phấn đấu đến 2030 đưa Bình Dương trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp công nghệ cao và thành đô thị thông minh, văn minh, đáng sống”, ông Lợi nói.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình của Chính phủ về việc thành lập, nhập các đơn vị hành chính đô thị của 9 địa phương. Ảnh: Quốc hội.

Với Bắc Ninh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thị xã Thuận Thành trên cơ sở huyện Thuận Thành, diện tích 118 km2, quy mô dân số 200.000 người; thành lập thị xã Quế Võ trên cơ sở huyện Quế Võ với diện tích 155 km2 và dân số gần 220.00 người.

Sau điều chỉnh, tỉnh Bắc Ninh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính, nhưng tăng 2 thị xã và 21 phường, giảm 2 huyện, 19 xã và 2 thị trấn. Tỉnh này hiện sẽ gồm 2 thành phố, 2 thị xã, 4 huyện,17 phường, 4 thị trấn, 83 xã.

Ở An Giang, thị xã Tịnh Biên được thành lập trên cơ sở nguyên trạng huyện Tịnh Biên; thị trấn Đa Phước trên cơ sở xã Đa Phước thuộc huyện An Phú và thị trấn Hội An trên cơ sở xã Hội An thuộc huyện Chợ Mới.

Với Quảng Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa 5 xã lên phường, gồm: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương. Xã Quế Trung thuộc huyện Nông Sơn lên thị trấn.

Trong khi đó, xã Kim Long thuộc huyện Tam Dương và xã Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, được đưa lên thành thị trấn; xã Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên lên phường.

Ở Thái Nguyên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đưa xã Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ lên thị trấn; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ.

Ở Bến Tre có 3 đơn vị hành chính được đưa lên thị trấn gồm: Xã Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành; xã An Thủy thuộc huyện Ba Tri và xã Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc.

Với tỉnh Bắc Kạn, xã Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn được đưa lên thành thị trấn. Còn ở Đắk Lắk, xã Pơng Drang thuộc huyện Krông Búk lên thị trấn.

Ngoài ra, 3,13 km2 diện tích tự nhiên và 490 người của xã Long Khánh thuộc tỉnh Trà Vinh sẽ được đưa về ấp Mé Láng thuộc xã Ngũ Lạc quản lý.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, việc điều chỉnh đơn vị hành chính sẽ dẫn đến cả triệu người thay đổi thông tin về nơi cư trú, do đó cần rà soát căn cước công dân, cơ sở dữ liệu ảnh hưởng ra sao để tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Báo cáo việc này, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được thực hiện “đúng, đủ, sạch, sống”, cập nhật thường xuyên. Vì thế, khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lực lượng công an cơ sở sẽ cập nhật, bổ sung mà không có vướng mắc gì.

Các nghị quyết về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại 9 tỉnh (Bình Dương, Bắc Ninh, An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bến Tre, Bắc Kạn, Đắk Lắk) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực là từ ngày 10/4. Riêng nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa xã Ngũ Lạc và xã Long Khánh thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, có hiệu lực từ ngày 1/3.