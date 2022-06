Tin tặc tấn công ngân hàng, lấy cắp hàng trăm tỷ

Một nhóm tội phạm nước ngoài đã tấn công, xâm nhập vào hệ thống một số ngân hàng để đánh cắp hàng trăm tỷ đồng.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Trung tướng Tô Ân Xô cho hay mới đây, một nhóm tội phạm nước ngoài đã tấn công, xâm nhập vào hệ thống một số ngân hàng của Việt Nam để đánh cắp hàng trăm tỷ đồng.

Thủ đoạn của nhóm này là rà soát các lỗ hổng bảo mật, tấn công leo thang đặc quyền truy cập trái phép vào hệ thống quản trị máy chủ ngân hàng. Bộ Công an đang phối hợp với ngân hàng để ngăn chặn nhóm tin tặc và tội phạm trên không gian mạng này.

Về phương án ngăn chặn, người phát ngôn Bộ Công an cho hay cơ quan này và các ngân hàng đã thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong đó có đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng.

Trung tướng Tô Ân Xô. Ảnh: Hồng Quang.

Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp bộ phận chức năng của ngân hàng để rà soát các lỗ hổng, ngăn chặn các cuộc tấn công từ đó tìm ra các lỗ hổng để tìm ra các biện pháp bảo vệ an toàn hệ thống ngân hàng.

“Trong đời sống thực như thế nào, trên không gian mạng cũng như thế thậm chí còn phức tạp hơn”, ông Xô nói và cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022 Bộ Công an đã xử lý 840 chuyên án, vụ việc (tăng 42% so với cùng kỳ), Bộ Công an đã khởi tố 225 vụ án và 185 bị can.

Một số phương thức thủ đoạn được người phát ngôn Bộ Công an nêu ra là: Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm tăng cao sau dịch sau đó nhắn tin, gọi hỏi để trả tiền; sử dụng danh nghĩa cơ quan bảo vệ pháp luật như công an tòa án để lừa đảo; chiếm quyền truy cập tài khoản mạng xã hội sau đó nhắn tin cho bạn bè của chủ tài khoản; chiếm đoạt tài khoản thông qua sàn thương mại điện tử; lừa đảo qua hình thức kinh doanh đa cấp; thực hiện tấn công mạng.