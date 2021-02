Tin tặc làm giả trang web Công an Hà Nội

Khi nạn nhân truy cập trang web giả mạo, kẻ gian sẽ cài mã độc vào điện thoại nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an TP Hà Nội vừa phát hiện trang web có tên miền http://conganhanoivn.com giả mạo Cổng thông tin điện tử của Công an Hà Nội.

Theo cơ quan công an, khi người dùng truy cập vào mục phần mềm giám sát an toàn ở giao diện trang chủ thì thiết bị sẽ tự động tải về tệp tin gắn mã độc vn84app.apk (thường dùng cho điện thoại hệ điều hành Android).

Giao diện trang web chính thống (phải) và trang giả mạo. Ảnh: Công an Hà Nội.

Các tập tin mã độc sau khi cài đặt sẽ nghe lén cuộc gọi, đánh cắp dữ liệu, danh bạ điện thoại hoặc tin nhắn của người dùng. Bằng thủ đoạn này, tin tặc đánh cắp cả tin nhắn báo số dư tài khoản ngân hàng, mã OTP đăng nhập Internet Banking.

Công an cho biết đây là ứng dụng phần mềm gián điệp, là mối đe dọa an ninh đối với cá nhân, doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức và quốc gia.

Công an Hà Nội khuyến cáo mọi người không truy cập các website giả mạo này. Nếu ai đó đã tải tệp tin vn84app.apk cần nhanh chóng gỡ bỏ, xóa tệp tin mã độc để không bị kẻ xấu lợi dụng.