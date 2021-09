Tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Trung Quốc

Sau khi chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, ngành du lịch nội địa Trung Quốc chứng kiến dấu hiệu phục hồi khi lượng đặt phòng cho dịp Tết Trung thu tăng vọt.

Dữ liệu từ Trip.com chỉ ra sau khi những hạn chế về di chuyển giữa các tỉnh thành dần được dỡ bỏ, người dân Trung Quốc có xu hướng đặt tour du lịch cho dịp Tết Trung thu sắp tới nhiều hơn. Công ty du lịch trực tuyến LY.com ước tính 800 triệu người dân Trung Quốc sẽ lên đường du lịch trong kỳ nghỉ Tết Trung thu.

Từ ngày 23/8 đến ngày 6/9, nền tảng Ctrip thuộc Trip.com Group chứng kiến lượt đặt tour du lịch liên tỉnh tăng 365%, trong khi đó, các tour du lịch tư nhân tăng 550%.

Tương tự, trong ngày 6/9, lượng đặt phòng tại các điểm đến du lịch như tại tỉnh Hải Nam và Tứ Xuyên chứng kiến mức tăng lần lượt là 323% và 528% so với 2 tuần trước đó. Số lượt đặt vé máy bay đi thủ đô Bắc Kinh cũng cao gấp 8 lần so với 2 tuần trước. Đồng thời, giá vé cũng tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành du lịch nội địa Trung Quốc dần phục hồi sau khi số ca nhiễm Covid-19 suy giảm. Ảnh: Reuters.

Theo South China Morning Post, lượng đặt phòng gia tăng dự kiến phục hồi thị trường du lịch nội địa vốn bị gián đoạn bởi các cụm biến chủng Delta tại Trung Quốc. Ngoài ra, xu hướng tăng này cũng trùng với thời điểm các ca nhiễm Covid-19 suy giảm tại quốc gia 1,4 tỷ dân.

Guan Wenlu - lãnh đạo công ty du lịch Dear Voyage - nhận định loại hình du lịch nổi trội trong dịp này là những chuyến đi gần các khu đô thị hơn là chuyến đi xa. “Theo tôi được biết, các công ty khai thác du lịch đường dài đều gặp khó khăn trong việc vận hành dịch vụ đặt vé cho dịp Tết Trung thu”, ông Wenlu nói.

Nhìn chung, thị trường du lịch nội địa tại Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế và người dân còn do dự về việc đi du lịch. “Các đợt bùng phát dịch trong mùa hè đã kết thúc nhưng tâm lý của người tiêu dùng vẫn chưa phục hồi”, Chen Xia - quản lý một công ty du lịch địa phương ở thành phố Trùng Khánh - chia sẻ.

“Trong khi đó, kỳ nghỉ Tết Trung thu chỉ kéo dài 3 ngày, người dân chủ yếu đi du lịch gần vì lo lắng về những thay đổi bất ngờ trong các chuyến đi xa. Không ai muốn bỏ tiền ra để phải chịu thiệt thòi”, bà Xia cho hay.

Hu Xijin - tổng biên tập tờ Global Times - cho rằng Trung Quốc nên “dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế du lịch không cần thiết và khuyến khích ngành du lịch phục hồi hoàn toàn” trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. “Đó nên là một thế trận mới để hoàn thiện chính sách không khoan nhượng với Covid-19 của Trung Quốc”, ông Hu cho biết.