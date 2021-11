Timothée Chalamet - hình mẫu mới của quý ông Hollywood

Tờ The Guardian nhận định Timothée Chalamet chính là hình mẫu mới ở Hollywood - ấm áp, nhẹ nhàng, không cần phải quá nam tính và mạnh mẽ.

Theo The Guardian, Timothée Chalamet đang trên đà chứng tỏ tài năng diễn xuất và sức ảnh hưởng lớn ở thị trường quốc tế.

Nổi lên từ phim Call Me by Your Name - câu chuyện tình yêu đồng tính hấp dẫn, ngọt ngào xoay quanh cậu thiếu niên Elio và chàng sinh viên Oliver, Chalamet đã diễn xuất gây ám ảnh người xem, dù phim chỉ có doanh thu khiêm tốn 41,9 triệu USD trên toàn cầu.

Với vai này, Chalamet là nam diễn viên trẻ tuổi nhất được đề cử giải Oscar cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc kể từ năm 1939. Tiếp theo, vai diễn hoàn hảo trong Lady Bird cũng giúp anh củng cố vị trí trong lòng khán giả.

Là con trai của nữ nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu Broadway và người cha gốc Pháp làm việc tại UNICEF, Chalamet được nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật từ bé. Khi trưởng thành, Chalamet ghi danh vào Đại học Columbia nhưng đã bỏ ngang để theo đuổi đam mê diễn xuất.

Diễn viên thực lực của Hollywood

Hầu hết diễn viên trẻ sau khi tạo ra bước ngoặt sự nghiệp chắc chắn sẽ nhận lời đóng vai nặng ký hơn. Tuy nhiên, Timothée Chalamet ngược lại. Anh không mấy áp lực về việc phải trở nên "đao to búa lớn". Chalamet đã vui vẻ nhận vai phụ trong Little Women và lặng lẽ hoàn thành nhân vật chàng Theodore "Laurie" Laurence đáng mến nhưng có chút bối rối.

Lorenzo Marquez - cây bút của Tom + Lorenzo - nhận xét về Chalamet: "Chúng tôi gọi anh ấy là Hoàng tử Timothée trong các bài đăng vì ở anh toát ra chất quý tộc từ cả diễn xuất đến phong cách, một phong cách rất 'Le Petit Prince' (tựa sách Hoàng tử bé)".

Theo The Guardian, nhắc đến Chalamet, khán giả Mỹ thường nghĩ ngay đến hình tượng ngôi sao trẻ điển hình của Hollywood. Đặc biệt, từ sau khi bom tấn Dune ra rạp và có doanh thu đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày công chiếu, nam diễn viên sinh năm 1995 càng được đón nhận rộng rãi hơn.

Dune là phim chuyển thể "ngốn" 165 triệu USD kinh phí sản xuất, do Denis Villeneuve đạo diễn. Ông đã mang đến hình tượng người hùng Paul Atreides (Chalamet đóng) trầm lắng, nhiều suy tư, ít "nam tính độc hại" hơn những gì khán giả thường thấy.

Trong Dune, Timothée Chalamet thủ vai người hùng trầm lắng, nhiều suy tư, khác hẳn hình tượng siêu anh hùng mạnh mẽ thường thấy trên màn ảnh. Ảnh: Gannett.

"Người duy nhất vào vai này chỉ có thể là Chalamet", Villeneuve phát biểu. Ông cho rằng ở gương mặt trẻ thơ của Chalamet lại toát ra chiều sâu dày dặn, trải đời.

Tác giả Stephen Farber của tờ Hollywood Reporter cho rằng Chalamet vẫn luôn thu hút ngay cả khi chỉ yên lặng dõi theo các nhân vật khác và tương tác với họ. "Còn khi cậu ấy bùng nổ với những xúc cảm giận dữ, điên cuồng lại khiến cho tất cả phải sửng sốt", Farber viết.

Trong khi đó, Ann Hornaday của Washington Post cảm nhận rằng nét diễn của Chalamet "chất chứa vẻ u buồn đầy cảm động".

Sức hút của Dune chưa hạ nhiệt thì khán giả lại nóng lòng chờ đợi màn trình diễn của Chalamet trong tác phẩm Wonka. Trong phim, anh thủ vai chính Willy Wonka - thợ làm bánh kẹo trẻ tuổi có những cuộc phiêu lưu ý nghĩa trước khi mở nhà máy sản xuất chocolate nổi tiếng nhất thế giới.

Đến tháng 12, tài tử lần nữa tái ngộ khán giả trong bộ phim châm biếm của Adam McKay có nhan đề Don't Look Up. Diễn xuất cùng hai tên tuổi từng đoạt giải Oscar là Jennifer Lawrence và Leonardo DiCaprio là cơ hội để anh chứng minh tài năng thực thụ, chứ không phải nhờ ăn may.

Người đàn ông trong mơ của phụ nữ

Trong cuộc phỏng vấn trên Time, Timothée Chalamet cho biết anh đang trên hành trình trưởng thành, cả về cuộc đời lẫn sự nghiệp.

"Tôi đang tìm hiểu mình. Vào những ngày tồi tệ nhất, tôi cảm thấy căng thẳng. Nhưng đến những ngày đẹp nhất, tôi nhận ra mình đã và đang trưởng thành đúng lúc", nam diễn viên chia sẻ.

Chalamet liên tục nói biết ơn những trải nghiệm cũ. Nhưng đôi lúc, anh muốn quay về thời điểm mới bắt đầu, để biết đâu khi thể hiện lại một nhân vật nào đó sẽ tốt hơn so với những gì mà mọi người nhìn thấy.

Julia Hart - nhà làm phim từng chỉ đạo Chalamet trong Miss Stevens (2016) - nhìn nhận: "Với những diễn viên trẻ như Chalamet, sự lo lắng là điều dĩ nhiên. Lo lắng có nghĩa rằng cậu ấy còn muốn cố gắng và phát triển. Cậu ấy đẹp, tài năng, và ngành công nghiệp điện ảnh của chúng tôi cần những người như vậy".

Phong cách thời trang biến hóa, có phần màu mè tạo điểm nhấn riêng cho nam diễn viên. Ảnh: Refinery29.

Theo The Guardian, một điểm cộng khác khiến Chalamet luôn lung linh trong mắt người hâm mộ chính là ngoại hình phá vỡ quy chuẩn về sự nam tính thông thường ở Hollywood. Không cao to, cơ bắp vạm vỡ hay có tình sử hẹn hò phức tạp, Chalamet khác biệt với chất nhẹ nhàng, điềm tĩnh trong dáng vẻ thư sinh.

Hơn nữa, cách ứng xử lan tỏa sự ấm áp, dễ mến đằng sau nét phóng khoáng của anh cũng được đánh giá cao.

"Chalamet thích tặng hoa và chụp ảnh cho phái nữ, không bận tâm báo lá cải, quyên góp từ thiện cho Time's Up, có những chia sẻ tích cực về sức khỏe tinh thần và tính công bằng trong xã hội. Năm ngoái, Chalamet còn tham gia biểu tình sau vụ người đàn ông da màu George Floyd bị giết", nguồn báo Hollywood cho hay.

Qua đó, cây bút trên The Guardian gọi tài tử Dune là "quý ông kiểu mới của Hollywood", hay "hình mẫu của sự tử tế và ý nhị".