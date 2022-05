Tìm thấy thi thể nữ kế toán bệnh viện ở Nghệ An nghi nhảy cầu tự vẫn

Thi thể nữ kế toán Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc (Nghệ An) được tìm thấy cách nơi phát hiện đồ cá nhân 2,5 km.

Sau hơn một ngày tìm kiếm, đến 14h30 ngày 27/5, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nghi tự vẫn trên sông Hiếu (đoạn chảy qua xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An).

Thi thể người phụ nữ tìm thấy cách vị trí phát hiện túi xách, đồng hồ được cho là của nạn nhân 2,5 km về hạ lưu sông Hiếu.

Hiện trường tìm kiếm thi thể chị H..

Trước đó, chiều ngày 26/5, sau khi nhận được tin báo có người nghi tự tử trên sông Hiếu, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 3 huy động phương tiện, lực lượng đến hiện trường phối hợp triển khai tìm kiếm.

Tại bờ sông, lực lượng chức năng phát hiện một túi xách, một đôi dép và một đồng hồ nữ.

Thi thể nữ kế toán bệnh viện được tìm thấy cách vị trí phát hiện đồ của nạn nhân 2,5 km.

Bên trong túi xách có giấy tờ tùy thân mang tên chị M.T.L.H. (SN 1984, trú tại khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa) là kế toán Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi.