Tìm thấy thi thể bé trai mất tích ở Bình Dương

Sau 5 ngày tìm kiếm, người dân phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi tại một con suối ở huyện Dầu Tiếng.

Trưa 20/10, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cho biết sau gần 5 ngày tìm kiếm, người dân đã tìm thấy thi thể bé Lâm Gia Hưng (2 tuổi, ngụ xã Minh Tân).

Theo cảnh sát, bé trai bị mất tích ngày 15/10. Hôm đó, Hưng mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng, mặc quần short màu xanh, chân không mang dép.

Công an huyện Dầu Tiếng sau đó đã gửi thông báo đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố phối hợp tìm kiếm.

Đến trưa 20/10, một số người dân phát hiện thi thể bé trai này tại một con suối cách nhà nạn nhân khoảng 200 m. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.