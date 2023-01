Tìm thấy hộp đen trong vụ rơi máy bay ở Nepal

Lực lượng cứu hộ Nepal đã tìm thấy hộp đen và thiết bị ghi âm buồng lái từ máy bay chở khách ATR 72 gặp nạn.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Nepal. Ảnh: AP.

Hộp đen và thiết bị ghi âm buồng lái trên chiếc máy bay gặp nạn thuộc hãng Yeti Airlines đã được xác định, giữa lúc Nepal tổ chức quốc tang vào hôm 16/1 cho các nạn nhân của thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong ba thập kỷ, Guardian đưa tin.

Teknath Sitaula, một quan chức từ sân bay Kathmandu, cho biết hộp đen “hiện ở trong tình trạng tốt. Nhìn từ bên ngoài chúng vẫn ổn”.

Ít nhất 68 người thiệt mạng trong chuyến bay “tử thần” từ Kathmandu đến thị trấn du lịch Pokhara, theo BBC.

Cảnh sát cho biết chiếc máy bay ATR 72 của hãng hàng không Yeti Airlines đã lao thẳng xuống một hẻm núi dốc đứng, vỡ thành nhiều mảnh và bốc cháy khi đến gần trung tâm thành phố Pokhara hôm 15/1.

Các binh sĩ đã sử dụng dây thừng và cáng để đưa các thi thể lên từ khe núi sâu 300 m vào đêm muộn. Những nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục vào hôm 16/1.

“Cho đến nay chúng tôi đã gửi 63 thi thể đến bệnh viện”, sĩ quan cảnh sát AK Chhetri cho biết hôm 16/1. “Do sương mù, việc tìm kiếm đã bị tạm dừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm sau một hoặc hai giờ khi thời tiết quang đãng”.

Nhà chức trách cho biết các thi thể sẽ được bàn giao cho gia đình sau khi nhận dạng và khám nghiệm.

“Tôi đang đi bộ thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, giống như quả bom phát nổ”, nhân chứng Arun Tamu, 44 tuổi, ở cách đó khoảng 500 m và là người đã phát trực tiếp video về đống đổ nát bốc cháy trên mạng xã hội, cho biết.

“Một vài người trong chúng tôi chạy đến để xem liệu chúng tôi có thể giải cứu được ai không. Tôi thấy ít nhất hai người phụ nữ còn thở. Ngọn lửa lúc đó trở nên rất dữ dội và khiến chúng tôi gặp khó khăn khi tiếp cận gần hơn”, cựu quân nhân nói với AFP.

Ngành hàng không của Nepal trong nhiều năm đã trở thành mối lo ngại vì thiếu an toàn do không được đào tạo và bảo trì đầy đủ. Liên minh châu Âu đã cấm tất cả hãng hàng không của Nepal vào không phận của họ vì lo ngại về an toàn.

Quốc gia nằm trên dãy Himalaya này cũng có một số đường băng xa xôi và phức tạp nhất thế giới, với những đỉnh núi cao và vực sâu gây thách thức ngay cả đối với những phi công lão luyện.

