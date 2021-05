Tìm người tung tin nam sinh ở TP Thủ Đức bị phụ nữ cưỡng dâm

Một chủ tài khoản Facebook đăng thông tin chị H. ở TP Thủ Đức cưỡng dâm nam sinh 14 tuổi nhiều lần. Cảnh sát vào cuộc xác định nội dung này không đúng sự thật.

Ngày 5/4, lãnh đạo Công an phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM, cho biết đơn vị này đang phối hợp với các lực lượng an ninh mạng truy tìm chủ tài khoản đăng thông tin người phụ nữ 35 tuổi hiếp nam sinh 14 tuổi.

Sáng cùng ngày, chủ tài khoản Facebook Q.T.T. đăng tải thông tin về việc người phụ nữ tên là L.T.L.H. (35 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) có hành vi dụ dỗ nam sinh 14 tuổi tên là N.T.Đ đến nhà riêng để thực hiện hành vi cưỡng dâm, khiến Đ. bị tổn thương vùng kín, suy hô hấp phải nhập viện.

Ngoài ra, nội dung bài viết còn thể hiện sau khi gia đình nam sinh Đ. biết chuyện tìm tới nhà thì H. đã bỏ trốn. Ở cuối bài viết, tài khoản này kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ để nhanh chóng bắt được bà H.

Bài viết sau khi đăng tải đã thu hút được hàng nghìn lượt chia sẻ, kèm bình luận ác ý nhắm về phía người phụ nữ. Chủ tài khoản Q.T.T. sau đó đã xóa bài viết trên, nhưng có nhiều tài khoản Facebook khác đã copy nội dung và đăng lại.

“Sau khi nhận thông tin, công an phường đi tìm hiểu thì xác định vụ việc này không có thật, người phụ nữ trong hình cũng không ngụ ở địa phương. Chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng an ninh mạng tìm chủ tài khoản đăng tải thông tin trên để xử lý”, lãnh đạo Công an phường Hiệp Bình Chánh thông tin.