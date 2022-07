Tìm hiểu về hãng hàng không United Airlines tại Việt Nam

Hãng hàng không lớn của Mỹ mang đến cho du khách Việt những trải nghiệm bay cao cấp, tiện nghi.

Cùng với American Airlines, United Airlines được mệnh danh là hai hãng hàng không hàng đầu và lớn nhất thế giới với mạng lưới đường bay dày đặc, phủ khắp toàn cầu. Đây là hãng bay hàng đầu của Mỹ, một trong những nhà sáng lập Liên minh hàng không Star Alliance với hơn 1.000 điểm đến tại 170 quốc gia.

Ở Việt Nam, United Airlines khai thác các chặng bay khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến hầu hết thành phố tại Canada, Bắc Mỹ, châu Âu và cả châu Á.

Hạng ghế, quy định về trọng lượng hành lý

Hiện nay, United Airlines khai thác 4 hạng ghế bao gồm United First, United Business First, Economy Plus và Economy Class. Trong đó, hạng phổ thông (Economy Class) được sắp xếp chỗ ngồi rộng rãi, duỗi chân thoải mái. Hạng Economy Plus còn cung cấp thêm chăn và gối để sử dụng suốt chuyến bay.

Hạng thương gia (United Business First) cũng tương tự, kèm theo đó là chế độ ăn uống và giải trí suốt hành trình bay. Cuối cùng là hạng nhất (United First) có thêm quyền sử dụng miễn phí bộ sản phẩm dưỡng da cao cấp.

Ghế ngồi thoải mái của United Airlines.

Theo quy định của United Airlines, mỗi hành khách khi đi máy bay của hãng sẽ được mang theo một kiện hành lý xách tay với trọng lượng không quá 7 kg, kích thước không quá 23x35x56 cm. Khách hạng phổ thông được mang hai kiện hành lý ký gửi với trọng lượng không quá 23 kg/kiện. Hành khách các hạng United First, United Business First, United Global First SM và United Business được mang 3 kiện hành lý với trọng lượng không quá 35 kg/kiện.

Cách đổi vé máy bay

Nhiều trường hợp hành khách sau khi đặt vé máy bay United Airlines thấy không hợp có thể hoàn/đổi vé. Tuy nhiên, khách cần tuân thủ một số quy định. Cụ thể, vé hưởng chương trình khuyến mãi sẽ không được hoàn hoặc đổi.

Nếu bị bệnh nặng, hành khách được phép gia hạn vé đến ngày có thể thực hiện chuyến bay (trường hợp còn chỗ trống) với điều kiện có giấy xác nhận của bác sĩ. Nếu hành khách chết trước ngày khởi hành thì người thân cần thông báo tới hãng United Airlines trễ nhất 40 ngày kể từ ngày mất để nhận lại tiền vé.

Hành khách được phép thay đổi hành trình mới hoặc hạng ghế mới với mức giá bằng hoặc cao hơn mức giá cũ. Ngoài ra, hành khách phải chi trả phí hoàn vé nếu đã dùng một phần hành trình để có thể nhận lại phần giá chênh lệch giữa vé đã mua và giá trị vé đã sử dụng.

Khách hàng có thể đổi, hoàn vé máy bay United Airlines với thủ tục đơn giản.

Thủ tục xin visa đi Mỹ tại United Airlines

Văn phòng của hãng hàng không United Airlines tại Việt Nam không chỉ cung cấp vé máy bay giá rẻ, mà còn hỗ trợ thủ tục cần thiết cho chuyến bay. Một trong những thủ tục đó là xin visa. Với visa này, du khách được nhập cảnh tại Mỹ và rất nhiều quốc gia khác tại châu Âu, châu Á dễ dàng.

United Airlines hỗ trợ khách làm thủ tục xin visa đến Mỹ.

Với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ xin visa đi Mỹ dành cho người Việt, các chuyên viên United Airlines sẽ hỗ trợ khách hàng hoàn thành thủ tục trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, United Airlines cũng hướng dẫn khách cách khai nhận thông tin trong tờ khai xin visa, tập cách trả lời phỏng vấn, chứng minh tài chính cá nhân...

Có nhiều cách để đặt vé máy bay United Airlines. Trong đó, đại lý vé máy bay United Airlines là văn phòng đại diện chính thức của hãng hàng không này tại Việt Nam. Đây là nơi chuyên cung cấp vé máy bay bay từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng tới nhiều thành phố lớn tại Mỹ.

Du khách cũng có thể đặt vé máy bay United Airlines giá rẻ trên Traveloka.

Bên cạnh đó, bạn có thể đặt vé máy bay United Airlines trực tuyến trên ứng dụng Traveloka. Đây là nền tảng được đông đảo khách hàng lựa chọn bởi quy trình sử dụng nhanh gọn, đơn giản. Khách hàng sẽ được lựa chọn các chuyến bay với khung giờ, thời gian bay và giá vé khác nhau, phù hợp với nhu cầu.