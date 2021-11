Tim Cook đầu tư tiền mã hóa

CEO Apple dành một phần tài sản cá nhân để đầu tư vào tiền mã hóa. Tuy nhiên, ông không tiết lộ đã mua coin nào và cũng không khuyến khích mọi người tham gia vào lĩnh vực này.

Theo The Verge, trong cuộc trao đổi trực tuyến DealBook do New York Times tổ chức hôm 9/11, Tim Cook xác nhận đang nắm giữ tiền mã hóa. "Tôi nghĩ việc sở hữu nó như một phần của danh mục đầu tư đa dạng là điều hợp lý. Nhân tiện, tôi không đưa ra lời khuyên cho bất kỳ ai", ông nói.

CEO Apple nói rằng ông quan tâm đến tiền mã hóa và đã tìm hiểu về lĩnh vực này. "Tôi nghĩ nó rất thú vị", Tim Cook cho biết thêm.

Tim Cook thận trọng khi nói về tiền mã hóa. Ảnh: FilmMagic.

Tuy nhiên, ông tỏ ra thận trọng với việc đầu tư vào tiền mã hóa bằng danh nghĩa của Apple. Tim Cook khẳng định công ty không dùng số dư tiền mặt hiện có để mua coin. Apple cũng không có kế hoạch cho phép người dùng thanh toán đơn hàng bằng các loại tài sản kỹ thuật số trong tương lai gần.

Khi được hỏi về NFT, Tim Cook thấy chúng "thú vị" nhưng "sẽ mất một thời gian để phát triển theo cách dành cho người bình thường".

Thái độ của CEO Apple rất khác biệt so với Elon Musk, một doanh nhân công nghệ nổi tiếng ủng hộ tiền mã hóa. Nhà sáng lập Tesla và SpaceX thường xuyên đưa ra bình luận, dự đoán. Các bài viết của ông trên Twitter có thể tác động mạnh đến giá coin.

Ngoài ra, trong cuộc trao đổi kéo dài khoảng 30 phút, người dẫn chương trình Andrew Ross Sorkin hỏi Tim Cook về các chủ đề có ảnh hưởng đến Apple trong thời gian gần đây, bao gồm cuộc chiến tại tòa án giữa hãng với Epic Games.

Trước câu hỏi có nên cho phép người dùng lựa chọn cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài App Store hay không, Tim Cook khẳng định cách làm của Apple là giải pháp an toàn nhất.

"Nếu muốn cài ứng dụng không thông qua App Store, bạn có thể mua một điện thoại Android. Luôn có sẵn lựa chọn tại cửa hàng viễn thông", CEO Apple cho biết.

Ông ví việc cho phép người dùng cài các ứng dụng của riêng họ trên iPhone giống như một nhà sản xuất ôtô bán chiếc xe mà không có túi khí hoặc dây an toàn.

"Điều đó thật quá mạo hiểm. Nó sẽ không phải là một chiếc iPhone nếu không tối đa hóa tính bảo mật và quyền riêng tư", Tim Cook nhận xét.