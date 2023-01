TikTok, Meta bị kiện vì gây khủng hoảng sức khỏe tâm thần cho học sinh

Ngày 6/1, học khu các trường công lập ở Seattle (Mỹ) đệ đơn kiện, cáo buộc các công ty truyền thông xã hội lớn gây tổn hại sức khỏe tâm thần của thanh, thiếu niên. Công ty của TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube là những cái tên bị nêu trong đơn kiện, theo The Guardian.

"Các sản phẩm do bị đơn phát triển được thiết kế và vận hành theo cách khai thác tâm lý và sinh lý thần kinh của người dùng để họ ngày càng dành nhiều thời gian sử dụng nền tảng. Những kỹ thuật này vừa có tác động vừa gây hại cho khán giả trẻ", trích đơn kiện dài 91 trang.

Cũng theo đơn kiện, các công ty trên đã thành công khai thác bộ não dễ bị tổn thương của thanh, thiếu niên và lôi kéo hàng chục triệu học sinh vào sử dụng nền tảng truyền thông xã hội quá mức. Để chứng minh điều này, đơn kiện trích dẫn những nội dung có hại trên các nền tảng, bao gồm kế hoạch ăn kiêng khắc nghiệt hay khuyến khích tự làm hại bản thân.

Đơn kiện tiếp tục quy kết hành vi sai trái của các gã khổng lồ công nghệ, cho rằng những nền tảng mạng xã hội chính là nguyên nhân gây gia tăng tỷ lệ trẻ bị lo lắng, trầm cảm, có suy nghĩ tự làm hại bản thân và tự tử.

Theo thống kê được nêu trong đơn kiện, từ năm 2009 đến 2019, số học sinh tại các trường công lập ở Seattle gặp vấn đề sức khỏe tâm thần đã tăng trung bình 30%. Học sinh cho biết các em cảm thấy rất buồn hoặc vô vọng gần như mỗi ngày. Nỗi buồn này thường kéo dài trong hai tuần liền hoặc lâu hơn, khiến các em phải dừng những hoạt động thường ngày.

Khi học sinh gặp những vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo lắng, trầm cảm, thành tích học tập của các em giảm sút. Các em ít đến trường và dễ có nguy cơ sử dụng chất kích thích và có những hành động không đúng mực.

Đơn kiện nhấn mạnh các công ty truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm vì đã đề xuất, phân phối và quảng bá nội dung cũng như tiếp thị các nền tảng truyền thông xã hội theo hướng gây hại cho người dùng.

José Castañeda, người phát ngôn của Google, cho biết Google đã đầu tư rất nhiều vào việc tạo ra trải nghiệm an toàn cho trẻ em trên các nền tảng và đã đưa ra các biện pháp bảo vệ và tính năng riêng để ưu tiên sức khỏe của trẻ.

Tương tự, Snapchat thông tin với Reuters rằng họ đang hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức sức khỏe tâm thần để cung cấp công cụ và tài nguyên trong các ứng dụng dành cho người dùng. Công ty cũng nêu rằng sức khỏe cộng đồng là ưu tiên hàng đầu.

Hiện, The Guardian đang liên hệ với Meta (công ty mẹ của Facebook) và TikTok để tìm hiểu thêm về động thái của công ty trong vụ kiện này.

