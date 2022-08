Tiểu thuyết về Hai Bà Trưng ra mắt ở Mỹ

Cuốn “Bronze Drum” (tạm dịch: Trống đồng) ra mắt vào ngày 9/8 và nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả.

Bronze Drum do Grand Central Publishing (thuộc Hachette Book Group, có trụ sở tại New York) xuất bản. Cuốn tiểu thuyết 400 trang này là một "cuộc phiêu lưu lịch sử hấp dẫn" về Việt Nam cổ đại và đã đưa hình ảnh hai nữ tướng trở nên gần gũi hơn.

Trong cuốn tiểu thuyết này, câu chuyện đấu tranh cho nền độc lập của Việt Nam bắt đầu không phải với chiến thắng oanh liệt tại Điện Biên Phủ, cũng không phải với thắng lợi thống nhất đất nước năm 1975, mà khởi nguồn từ hai nghìn năm trước đó, với hai chị em đến từ một vùng đất nhỏ bé nằm cạnh sông Hồng.

Tác phẩm được ra mắt ngày 9/8. Ảnh: Amazon.

Theo đánh giá của NPR, đây là một câu chuyện vừa quen thuộc vừa mới mẻ, kể về một dân tộc đoàn kết đã đi theo sự lãnh đạo của những nhà cách mạng có uy tín để giành lại tự do. Và dưới ngòi bút ấn tượng của Phong Nguyen, Bronze Drum làm sống lại thời kỳ đầu của lịch sử Việt Nam và làm nổi bật chân dung hai người lãnh đạo đặc biệt.

Những anh hùng trong câu chuyện này không phải là những người đàn ông mà là những phụ nữ Đông Nam Á có đôi mắt sáng suốt hiểu rõ cái giá phải trả của chiến tranh và di sản lớn của hòa bình.

Cuộc tìm kiếm độc lập ngắn ngủi của hai chị em dù không mang lại sự tự do lâu dài nhưng đã thể hiện rõ nét tinh thần của Việt Nam.

Lấy bối cảnh từ năm 36 đến năm 43, Bronze Drum là một tác phẩm hấp dẫn về Trưng Trắc và Trưng Nhị, những người phụ nữ của đất Mê Linh, nơi thuộc Hà Nội ngày nay. Hai chị em đại diện cho hai nửa không hoàn chỉnh của một tổng thể: Trưng Trắc khôn ngoan và kỷ luật, Trưng Nhị quyết liệt, tự do và thấu cảm.

Giành được thắng lợi ban đầu nhưng sự tự chủ của họ không kéo dài được lâu và sau đó bị thất bại trước Mã Viện.

Tên cuốn tiểu thuyết cũng gợi nhắc đến nền văn hóa Đông Sơn ở đồng bằng sông Hồng, một nền văn minh thời đại đồ đồng đã sản sinh ra những chiếc trống đồng có chạm khắc sinh động cảnh, vật, sinh hoạt hàng ngày.

Một số cuốn sách của tác giả Phong Nguyên. Ảnh: Amazon.

Trong suốt câu chuyện, hai nữ tướng Trưng Trắc và Trưng Nhị đã được khắc họa mang đậm nét dân tộc với cá tính bất khuất, kiên trung.

Tác giả Phong Nguyen đã kết hợp sự nghiên cứu lịch sử với những kiến thức về điện ảnh để thể hiện rõ sự khác biệt văn hóa giữa thế giới quan Lạc Việt và Hán. Việc người Hán áp đặt chế độ phụ hệ mâu thuẫn trực tiếp với mô hình mẫu hệ của người bản địa thời đó, khi phụ nữ tự do thừa kế tài sản, có tiếng nói trong việc xây dựng gia đình.

Được sinh ra giữa chiến tranh, hầu như nhân vật trong Bronze Drum đều can đảm trong chiến trận và hướng tới hòa bình. Trong khi Trưng Trắc dũng cảm chiến đấu vì hòa bình, mẹ của bà, phu nhân Man Thiện, cũng cho rằng: "Nếu con được sinh ra để chết bởi chính bàn tay mình, thì con không có gì phải sợ hãi trước chiến tranh".

Phong Nguyen là tác giả của ba cuốn tiểu thuyết. Bên cạnh Bronze Drum mới ra mắt, ông từng xuất bản Roundabout: An Improvisational Fiction (2020) và The Adventures of Joe Harper (2016) và hai tập truyện ngắn: Pages from the Textbook of Alternate History (2019), Memory Sickness and Other Stories (2011). Ông dạy về văn học và viết văn tại University of Missouri.