Tiểu thuyết kinh dị của tác giả 'Rambo' lên phim

Phim kinh dị "Creepers"kể về nhóm nhà thám hiểm trẻ tuổi điều tra một khách sạn bỏ hoang để gặp sinh vật siêu nhiên và một nhóm cạnh tranh đang tìm kiếm một kho báu.

Theo tạp chí Variety, hãng Lionsgate và Suretone Pictures sẽ đồng thực hiện bộ phim kinh dị sắp tới mang tựa đề Creepers dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả David Morrell.

Sách Creepers. Ảnh: Biblio.

David Morrell là một tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Canada với cuốn tiểu thuyết đầu tay First Blood (phát hành năm 1972), sau này được chuyển thể thành bộ phim cùng tên năm 1982 và tiếp nối thành công cùng loạt phim Rambo với sự tham gia của tài tử Sylvester Stallone.

Bộ phim chuyển thể mới nhất của ông sẽ được bấm máy vào mùa hè này tại Bulgaria.

Tác phẩm theo chân một nhóm các nhà thám hiểm trẻ tuổi điều tra một khách sạn cũ bị bỏ hoang, chỉ để gặp một sinh vật siêu nhiên kỳ lạ và một nhóm cạnh tranh đang tìm kiếm một kho báu huyền thoại.

Phim có sự góp mặt của Mary Vernieu và Raylin Sabo trong các vai chính và do Marc Klasfeld đạo diễn.

Đáng chú ý, đây sẽ là tác phẩm ra mắt vai trò đạo diễn điện ảnh của Marc Klasfeld.

Sylvester Stallone trong loạt phim Rambo.

Trước đây, Marc Klasfeld nổi tiếng với công việc đạo diễn các video âm nhạc, từng hợp tác với các nghệ sỹ hàng đầu như Lady Gaga, Jay Z, Prince, Britney Spears, Beyoncé, Eminem, Katy Perry, Mariah Carey, Justin Timberlake, Shakira hay Justin Bieber…

Trong đó, See You Again (của Wiz Khalifa và Charlie Puth) do Klasfeld đạo diễn là video âm nhạc được xem nhiều thứ 5 trên YouTube với 5,5 tỷ lượt xem.