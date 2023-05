Tiểu sử về Vua Charles đứng đầu danh sách bán chạy tại Anh

Trước thềm lễ đăng quang, cuốn tiểu sử về Vua Charles dành cho thiếu nhi của Maria Isabel Sánchez Vegara và Matt Hunt vẽ minh hoạ đứng đầu danh sách bán chạy tại Vương quốc Anh,

Tác phẩm phi hư cấu này nằm trong loạt sách lớn Little People, Big Dreams. Theo đó, bộ sách còn tiểu sử tranh minh họa của nhiều nhân vật đáng chú ý khác như Stephen Hawking và Michelle Obama.

Tính đến ngày 29/4, cuốn sách về Vua Charles đã bán được 15.786 bản trong vòng 7 ngày, vượt qua cuốn tiểu thuyết Again, Rachel của Marian Keyes.

Cuốn sách rất ăn khách trước thềm lễ đăng quang. Ảnh: Anadolu Agency.

Nhiều đầu sách khác về chủ đề đăng quang cũng bán chạy trong tuần qua như Official Coronation Souvenir Programme, Winnie-the-Pooh Meets the King và The King's Pants của Nicholas Allan, phần tiếp theo của cuốn sách The Queen's Knickers năm 1993.

Ông Philip Stone, đại diện của Nielsen BookData, công ty theo dõi dữ liệu ngành sách và đưa ra bảng xếp hạng sách của Vương quốc Anh, cho biết: “Thật thú vị, hầu hết tác phẩm này xuất hiện ở thị trường dành cho trẻ em hơn là dành cho người lớn”.

Hazel Maxwell, người mua sách thiếu nhi tại chuỗi hiệu sách Waterstones cho biết: “Tin đăng quang đã lan truyền khắp nơi và trẻ em đặc biệt có nhiều câu hỏi về sự kiện này. Sự kiện này là gì và điều gì sẽ xảy ra. Sách là một cách tuyệt vời để giải thích cho trẻ em về lễ đăng quang, đồng thời giúp độc giả nhỏ tuổi kết nối với thế giới và có thêm tri thức”.

Một cuốn sách liên quan tới hoàng gia khác là hồi ký Spare của Hoàng tử Harry đã tụt xuống vị trí thứ 117 trong bảng xếp hạng sau khi phá kỷ lục cuốn sách phi hư cấu bán chạy nhất từ lúc phát hành vào tháng 1. Tuần trước, cuốn sách này chỉ bán được 1.862 bản.

Lễ đăng quang diễn ra từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều ngày 6/5 (giờ Anh). Ông Stone dự đoán rằng cuốn King Charles của Sánchez Vegara có thể sẽ đứng đầu bảng xếp hạng trong vài tuần tới, tùy thuộc vào thời điểm các hiệu sách ở Vương quốc Anh quyết định thay thế màn trang trí theo chủ đề đăng quang. “Đó có thể là lúc chúng ta bắt đầu thấy doanh số bán hàng chậm lại”, ông nói.

Năm nay, để kỷ niệm lễ đăng quang của Vua Charles, chính phủ Anh hợp tác với Dự án Eden đang gửi hạt giống hoa cho học sinh tiểu học. Hội đồng Nghệ thuật Anh cũng trao 165.000 bảng Anh cho Libraries Connected, tổ chức phân phối tiền cho các cơ quan quản lý thư viện công cộng của Anh.