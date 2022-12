Tiểu sử đầy lỗ hổng của người hùng đảng Cộng hòa

Cuộc điều tra của tờ New York Times cho thấy tiểu sử của ông George Santos - người giúp đảng Cộng hòa giành được đa số ghế trong Hạ viện Mỹ - nên được đặt nghi vấn.

George Santos, người đắc cử ghế hạ nghị sĩ đại diện khu vực bầu cử số 3 của bang New York hồi tháng 11, đã giúp đảng Cộng hòa giành được thế đa số tại Hạ viện Mỹ. Ông tuyên bố mình là “hiện thân của giấc mơ Mỹ” và tranh cử để bảo vệ giấc mơ đó cho những người khác.

Tiểu sử của ông Santos như được viết ra từ những trang sách truyền cảm hứng: Ông là con trai của gia đình nhập cư từ Brazil; là đảng viên Cộng hòa đồng tính công khai; tốt nghiệp đại học ở New York rồi trở thành “nhà tài chính và nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm ở Phố Wall”; điều hành tổ chức từ thiện cứu hộ hơn 2.500 con chó, mèo.

Tờ New York Times đã cất công kiểm chứng những thông tin trên. Kết quả cho thấy lý lịch mà ông Santos dùng để “quảng bá” bản thân trước cử tri cần được đặt nghi vấn.

Ông George Santos đã giúp đảng Cộng hòa giành được đa số ghế trong Hạ viện Mỹ sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Ảnh: New York Times.

Tiểu sử đáng ngờ

Citigroup và Goldman Sachs, 2 công ty nổi tiếng ở Phố Wall được liệt kê trong tiểu sử của ông Santos nói với New York Times rằng họ không có bất cứ hồ sơ nào về việc ông từng làm việc ở đây.

Các quan chức tại Đại học Baruch, nơi ông Santos nói đã tốt nghiệp năm 2010, cũng không tìm thấy hồ sơ về bất kỳ ai khớp tên và ngày sinh của ông tốt nghiệp năm đó.

Ngoài ra, cũng có rất ít bằng chứng cho thấy nhóm giải cứu động vật của ông, Friends of Pets United, là tổ chức được miễn thuế như ông Santos tuyên bố. Sở Thuế vụ không tìm thấy hồ sơ về tổ chức từ thiện đăng ký với tên đó.

Báo cáo tài chính cá nhân của ông Santos phản ánh một cuộc sống tương đối khá giả. Ông dành hơn 700.000 USD cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của mình, quyên góp hàng nghìn USD cho các ứng viên khác trong 2 năm qua. Ông báo cáo mức lương 750.000 USD và hơn một triệu USD cổ tức từ công ty riêng có tên Devolder Organization.

Tuy nhiên, công ty này không hề có trang web công khai hoặc tài khoản LinkedIn.

Trên trang web chiến dịch tranh cử, ông Santos từng mô tả Devolder là “công ty gia đình”, quản lý khối tài sản trị giá 80 triệu USD . Ông mô tả nó là công ty tư vấn giới thiệu vốn đóng vai trò liên lạc giữa quỹ đầu tư và nhà đầu tư. Nhưng ông Santos không tiết lộ bất kỳ khách hàng nào của công ty.

Ông Santos xuất hiện cùng với các quan chức dân cử khác của đảng Cộng hòa tại cuộc họp báo sau ngày bầu cử. Ảnh: New York Times.

Quá khứ ở Brazil

Ông Santos cho biết cha mẹ ông là người di cư từ Brazil. Ông sinh ra và lớn lên ở quận Queens, thành phố New York.

Hồ sơ cho thấy mẹ ông Santos, qua đời năm 2016, đã có khoảng thời gian sống ở thành phố Niterói của Brazil, ngoại ô Rio, nơi bà làm nghề y tá. Sau khi ông Santos nhận bằng tốt nghiệp trung học, ông dường như cũng đã sống một thời gian ở đây.

Vào năm 2008, khi 19 tuổi, ông Santos lấy trộm sổ viết séc của một người đang được mẹ ông chăm sóc, theo hồ sơ tòa án Brazil. Hồ sơ cảnh sát và tòa án cho thấy ông Santos đã sử dụng cuốn séc để thực hiện các giao dịch mua bán, bao gồm một đôi giày. Hai năm sau, ông Santos thú nhận hành vi và sau đó đã bị khởi tố.

Tòa án và công tố viên địa phương ở Brazil xác nhận vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Hồ sơ cho thấy ông Santos không trả lời lệnh triệu tập và đại diện tòa án không thể tìm thấy ông tại địa chỉ ông cung cấp.

Khoảng thời gian đó ở Brazil trùng với thời điểm ông Santos cho biết mình đang theo học Đại học Baruch ở New York. Tuy nhiên, Đại học Baruch cho biết họ không thể tìm thấy hồ sơ tốt nghiệp của ông Santos vào năm 2010.

Tiểu sử của ông Santos trên trang web của Ủy ban Quốc hội đảng Cộng hòa (NRCC) cũng liệt kê khoảng thời gian ông làm việc tại Đại học New York. Thông tin này chỉ xuất hiện duy nhất một lần trên trang web này và người phát ngôn của Đại học New York cũng không tìm thấy hồ sơ nào khớp với tên và ngày sinh của ông.

Ông Santos vận động tranh cử trước ngày bầu cử. Ảnh: New York Times.

Ông Santos cho biết mình bắt đầu làm việc tại Citigroup sau khi tốt nghiệp đại học và sau đó trở thành “cộng tác viên quản lý tài sản” trong bộ phận bất động sản của công ty.

Người phát ngôn của Citigroup, bà Danielle Romero-Apsilos, cho biết công ty không thể chứng thực quá trình làm việc của ông Santos tại công ty. Bà cũng nói rằng chưa bao giờ nghe thấy tên chức vụ mà ông Santos mô tả và nhấn mạnh rằng Citigroup ngừng hoạt động quản lý tài sản từ năm 2005.

Ông Santos khẳng định rằng sự nghiệp của ông từng trải qua bi kịch: Ông từng nói trong cuộc phỏng vấn trên WNYC rằng công ty của ông (mà ông không nêu tên) đã “mất đi 4 nhân viên” trong vụ xả súng ở hộp đêm đồng tính nam Pulse tại Orlando vào tháng 6/2016.

Nhưng qua việc kiểm tra tin tức và cáo phó của 49 nạn nhân trong vụ việc, New York Times nhận thấy không có nạn nhân nào từng làm việc tại các công ty được liệt kê trong tiểu sử của ông Santos.

Hai lần bị trục xuất

Ông Santos cho biết mình đã thành lập Friends of Pets United, tổ chức do ông điều hành trong 5 năm kể từ năm 2013. Khi tranh cử, ông coi nhóm này là bằng chứng về lịch sử hoạt động từ thiện của mình.

Mặc dù trên Facebook có một số thông tin về Friends of Pets United, không có bất kỳ hồ sơ nào cho thấy nhóm này được miễn thuế như ông Santos tuyên bố. Cả văn phòng tổng chưởng lý New York và New Jersey đều không thể tìm thấy hồ sơ về việc Friends of Pets United đã được đăng ký làm tổ chức từ thiện.

Trong cùng khoảng thời gian điều hành Friends of Pets United, ông Santos phải đối mặt với những khó khăn về tài chính. Vào tháng 11/2015, một chủ nhà ở khu phố Whitestone, quận Queens đã đệ đơn kiện cáo buộc ông Santos nợ 2.250 USD tiền thuê nhà chưa trả.

Chủ nhà, bà Maria Tulumba, cho biết ông Santos là "người tốt" và cũng là người thuê nhà "lịch thiệp". Nhưng bà nói rằng ông ấy gặp vấn đề về tài chính nên đã bị tòa án ra phán quyết trục xuất khỏi ngôi nhà.

Tháng 5/2017, ông Santos lại một lần nữa bị trục xuất khỏi căn hộ đi thuê ở Sunnyside, Queens.

Chủ nhà của ông Santos cáo buộc ông nợ hơn 10.000 USD tiền thuê nhà kéo dài trong 5 tháng. Lệnh trục xuất sau đó được ban hành và ông Santos bị phạt 12.208 USD trong một phán quyết dân sự.