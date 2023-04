Tiểu bang ở Mỹ tạm dừng trợ cấp chủ xe điện vì hết tiền

Tiểu bang New Jersey của Mỹ tạm ngưng chương trình trợ cấp người sử dụng ôtô điện đến đầu tháng 7 do đã sử dụng hết ngân quỹ.

Người dân New Jersey tạm thời không được hưởng khoản trợ cấp khi sử dụng ôtô điện. Ảnh: Carscoops.

Chuyên trang Carscoops cho hay chính quyền tiểu bang New Jersey (Mỹ) sẽ sớm tạm ngưng chương trình hỗ trợ chủ xe điện do hết ngân quỹ.

Được biết, chương trình Charge Up New Jersey, vốn đã được triển khai từ tháng 5/2020, sẽ hoàn trả đến 4.000 USD cho người dân tiểu bang bờ Đông này khi họ mua hoặc thuê ôtô điện mới. Trải qua 3 năm triển khai, Charge Up New Jersey đã chi trả tổng cộng khoảng 90 triệu USD cho người dân New Jersey, trong đó có 35 triệu USD trong năm tài chính gần nhất.

Tuy nhiên, chương trình sẽ bị tạm dừng cho đến khi năm tài chính mới bắt đầu vào đầu tháng 7. Theo thông tin từ Fox Business, Ủy ban tiện ích công cộng của tiểu bang New Jersey (NJBPU) tiết lộ chương trình sẽ bị tạm dừng vào ngày 17/4 vì toàn bộ kinh phí đã được phân bổ hết cho những người hoàn tất mua hoặc thuê xe điện trong giai đoạn từ ngày 25/7/2022 đến thời điểm nói trên.

Theo Carscoops, xe điện chiếm khoảng 8% tổng doanh số ôtô mới ở tiểu bang New Jersey vào năm ngoái. Chương trình Charge Up New Jersey được báo cáo đã hỗ trợ cho khoảng 10.000 người mua hoặc thuê ôtô điện trên toàn tiểu bang bờ Đông nước Mỹ.

Chương trình Charge Up New Jersey của thống đốc Phil Murphy được đánh giá cao. Ảnh: Twitter/@GovMurphy.

“Chương trình Charge Up New Jersey là một trong những thành công lớn nhất của tiểu bang này. Đây là một biện pháp khuyến khích cực kỳ phổ biến đã giúp nhiều xe điện có cơ hội lăn bánh trên các con đường ở New Jersey”, ông Joseph L. Fiordasilo – chủ tịch NJBPU – nhận định.

Dù vậy, Carscoops cho biết vẫn chưa rõ liệu lãnh đạo của NJBPU có tăng nguồn kinh phí cho chương trình Charge Up New Jersey ở năm tài chính tiếp theo hay không.

Báo cáo của Kelley Blue Book cho hay trong quý đầu năm, doanh số ôtô điện trên toàn nước Mỹ đạt 258.885 xe, tăng trưởng đến 44,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tesla vẫn là thương hiệu xe điện hàng đầu tại Mỹ với doanh số 161.630 xe trong 3 tháng đầu năm, tương đương mức tăng trưởng 24,6%. Doanh số 19.700 xe của Chevrolet Bolt giúp thương hiệu ôtô thuộc tập đoàn General Motors xếp ngay phía sau hãng xe điện của Elon Musk.

Tại thị trường Mỹ, Tesla Model Y là xe điện bán chạy nhất trong quý đầu năm khi doanh số đạt 95.362 xe, tăng trưởng 33,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều hướng ngược lại, nguồn cung hạn chế khiến GMC Hummer "đội sổ" với doanh số chỉ 2 xe tại xứ cờ hoa sau 3 tháng đầu năm.