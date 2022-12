Tiết mục gây tranh cãi trong lễ trao giải MAMA 2022

Sân khấu kết hợp của 5 nhóm nhạc nữ tân binh IVE, Kepler, Enmix, Le Seraphim và New Jeans trong MAMA 2022 bị đánh giá quá lộn xộn, không đạt kì vọng của khán giả.

Trong lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2022 (gọi tắt là MAMA) được tổ chức ngày 29/11, các nhóm nhạc nữ tân binh IVE, Kepler, Enmix, Le Sseraphim và New Jeans có một sân khấu kết hợp. Theo Wikitree, tiết mục này nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, 5 nhóm nhạc lần lượt trình diễn các ca khúc Eleven, Wadada, O.O, Fearless và Hype Boy. Đáng chú ý, họ đã trao đổi các bản hit với nhau nhằm tạo ra một sân khấu mới mẻ, đặc sắc hơn so với bản gốc.

Song, theo Wikitree, màn trình diễn khiến nhiều khán giả thất vọng vì quá lộn xộn. Một số người so sánh tiết mục này với những thử thách “vũ đạo ngẫu nhiên” thường thấy trên Internet. Việc trang phục không được thống nhất cũng tạo cảm giác rối mắt khi 32 thành viên cùng trình diễn ca khúc Cheer Up của đàn chị Twice.

Tiết mục kết hợp trong MAMA 2022 bị đánh giá lộn xộn, không đạt chất lượng. Ảnh: Star News.

Bên cạnh đó, vì quá đông người tham gia nên máy quay không thể bao quát tất cả. Ban tổ chức chỉ tập trung quay một vài thành viên nhất định, những thành viên còn lại dường như không xuất hiện trên khung hình.

“Tôi cảm tưởng họ đang tham gia Random Play Dance chứ không phải biểu diễn trong MAMA”, “Tôi đã mong chờ một sân khấu kết hợp chất lượng hơn thế này”, “Mnet thật sự khiến tôi thất vọng”, “Sao ban tổ chức không chọn ra một vài thành viên tiêu biểu cho tiết mục này mà lại để tất cả cùng biểu diễn nhỉ?”, “Một số thành viên còn không được lên hình”, khán giả bình luận về sân khấu kết hợp của các tân binh.

Theo Insight, điểm sáng của sân khấu ngày 29/11 là bản cover Hype Boy của Gyujin, Chaewon, Haerin, Lee Seo và Yujin. Người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi cho màn kết hợp ăn ý của 5 cô gái dù đây là lần đầu tiên họ biểu diễn cùng nhau.

Sân khấu cover Hype Boy được khen ngợi. Ảnh: Osen.

Lễ trao giải MAMA 2022 được tổ chức trong hai ngày 29/11 và 30/11 tại sân vận động Kyocera thuộc tỉnh Osaka, Nhật Bản. Chương trình phát sóng trực tuyến tới hơn 200 địa điểm trên khắp thế giới.

Đêm trao giải thứ hai có sự tham gia của các nghệ sĩ 3Racha (Stray Kids), ENHYPEN, (G)I-DLE, INI, Itzy, Ive, Jaurim, Jung Jae-il, J-Hope, Lim Young-woong, Monica, New Jeans , NiziU, Tempest, Tiger JK, Treasure, Zico… Người dẫn chương trình là nam diễn viên Park Bo Gum.