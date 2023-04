Tiết lộ mới về 'Gia tộc Rồng'

Mùa 2 của loạt phim tiền truyện "Trò chơi vương quyền" bị cắt giảm thời lượng so với mùa 1. Đây là nước đi nằm trong kế hoạch phát triển thương hiệu dài hơi kéo dài 3-4 mùa.

"House of the Dragon" mùa 2 kéo dài 8 tập. Ảnh: Cbr.

Theo Deadline, phần hai của loạt phim đình đám House of the Dragon (tựa Việt: Gia tộc Rồng) sẽ giảm thời lượng so với phần đầu tiên. Cụ thể, một phát ngôn viên của HBO đã xác nhận series này sẽ có tổng cộng 8 tập, giảm 2 tập so với phần 1. Điều này hoàn toàn nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn cho tương lai thương hiệu phim.

Nguồn tin tiết lộ, House of the Dragon 2 chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất tại Anh, dự kiến ra mắt vào mùa hè 2024. Trong khi đó, HBO cũng để mắt tới việc thay đổi nội dung cho phần 3. Một số ý kiến cho rằng theo kế hoạch ban đầu, House of the Dragon 2 kéo dài 10 tập, nhưng việc viết lại kịch bản đã khiến tổng thời lượng bị cắt giảm. Số khác lại cho rằng chính việc thu hẹp ngân sách của hãng Warner Bros. mới là lý do chủ yếu.

Tuy nhiên, đại diện phát ngôn của HBO khẳng định việc giảm số tập ở mùa 2 là một quyết định khách quan, dựa trên nội dung câu chuyện. Điều này hoàn toàn hợp lý vì từ lâu, đã có thông tin cho rằng House of the Dragon sẽ kéo dài 3-4 mùa. Theo nguồn tin của Deadline, phần 3 hiện đã được lên kế hoạch và rất có thể sẽ mất tới 4 phần để khép lại câu chuyện.

Mùa 1 của House of the Dragon từng gây bão.

House of the Dragon được công chiếu trên HBO và HBO Max vào tháng 8/2022. Series được sáng tạo bởi George R. R. Martin và Ryan Condal. Đây là phần tiền truyện của loạt phim truyền hình đình đám Trò chơi vương quyền (2011–2019), dựa theo cuốn tiểu thuyết Fire & Blood (2018) của nhà văn Martin.

Mùa 1 của House of the Dragon nhận được nhiều đánh giá tích cực về nội dung, hiệu ứng hình ảnh, nhạc nền phim và diễn xuất. Đầu năm năm 2023, phim giành được Giải Quả cầu vàng cho hạng mục Phim truyền hình xuất sắc (thể loại chính kịch).