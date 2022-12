Tiết lộ bất ngờ về 'Avatar 3'

Những tiến bộ công nghệ đã giúp Cameron cùng ê-kíp quay gần xong phần 3 và những cảnh đầu tiên của phần 4.

Với việc Avatar: The Way of Water đang càn quét phòng vé toàn cầu, phần tiếp theo của loạt phim này dự kiến sẽ xuất hiện trong tương lai không xa. Bởi trước đó, bản thân đạo diễn James Cameron từng chia sẻ nếu doanh thu phần 2 đạt kỳ vọng, ông mới cho phần 3 ra mắt khán giả.

Theo báo cáo từ Collider, Giám đốc sản xuất Avatar Jon Landau vừa tiết lộ quá trình sản xuất Avatar 3 đã hoàn thành tới 95%. Không chỉ vậy, các cảnh quay đầu tiên của Avatar 4 cũng đã hoàn thiện, và dàn diễn viên đều được tiếp cận kịch bản của Avatar 5.

“Chúng tôi đã làm được nhiều điều. Trước hết là việc hoàn thành cả bốn kịch bản của các phần 2, 3, 4 và 5. Dàn diễn viên đã được đọc hết. Họ biết nhân vật của mình sẽ như thế nào và họ phải diễn những cảnh phim đó ra sao. Hiện phần 3 đã được quay xong tới 95%. Vẫn còn đôi chỗ lấn cấn và cần thêm thời gian hoàn thiện. Nhưng cùng lúc chúng tôi đã quay được những cảnh đầu tiên của phần 4”, Jon chia sẻ.

Avatar 2 bị đánh giá quá dài khi thời lượng lên tới 3 giờ 12 phút.

Ông bật mí thêm: “Một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi cùng với James Cameron làm được, đó là mỗi bộ phim sẽ đưa khán giả đến những khám phá những nền văn minh mới, cùng những quần xã sinh vật kỳ đầy khác lạ”.

Qua những chia sẻ của Jon Landau, khán giả dường như được tiếp thêm kỳ vọng. Ít nhất, họ không còn phải chờ đợi cả thập kỷ để chào đón phần tiếp theo của loạt phim này.

Với việc thời gian ra mắt giữa các phần phim được rút ngắn, Avatar 3 sẽ bỏ qua được nhiều rào cản. Một trong số đó là nguy cơ bị lãng quên do sự xuất hiện của các nhượng quyền thương mại khác. Đơn cử, The Way of Water công chiếu sau 13 năm kể từ phần đầu tiên đã vướng phải rắc rối này. Bộ phim phải hứng chịu áp lực lớn từ những thương hiệu siêu anh hùng nhà Marvel hay DC.

Ngoài ra, thành tựu công nghệ mà James Cameron sử dụng cũng chứng minh được hiệu quả. Theo tiết lộ, ê-kíp của ông có thể hoàn thiện mỗi phần phim mới chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi. Điều đó đảm bảo cho tốc độ xây dựng loạt phim bom tấn thương mại này.

Dẫu vậy, theo một nguồn tin nội bộ, thời lượng ghi hình chưa căn chỉnh của Avatar 3 lên tới hơn 9 tiếng đồng hồ. Cộng thêm việc thực hiện VFX phức tạp trong suốt thời lượng đó, rất có thể độ dài bộ phim này sẽ vượt qua cả phần hai. Tuy nhiên, Avatar 2 bị đánh giá quá dài (3 giờ 12 phút). Thậm chí, một số nhà phê bình chỉ trích đạo diễn “kể một câu chuyện mỏng bằng ngôn ngữ lan man”.

Rõ ràng, để chiều lòng khán giả, James Cameron cần nhìn nhận lại và lựa chọn độ dài phù hợp hơn.

Dàn sao Avatar 2 được trả thù lao hàng triệu USD cho mỗi vai diễn.

Avatar 2 tính đến nay đã gặt hái nhiều thành tích lớn về mặt thương mại. Với kinh phí sản xuất khổng lồ 400 triệu USD , bom tấn nhanh chóng thu hút thượng đế tới rạp bằng đồ họa kỹ xảo đỉnh cao. Nhiều chuyên gia nhận định đây sẽ là bộ phim thành công nhất kể từ đại dịch và James Cameron sớm thu về 1 tỷ USD trước năm 2023.

Bất chấp những tranh cãi trái chiều, Avatar: The Way of Water đang xưng vương phòng vé tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ vượt qua thành công của phần đầu tiên, đem thời huy hoàng của Hollywood quay trở lại. Đó cũng là động lực tiếp sức cho phần 3 mau chóng được hoàn thiện và ra mắt khán giả.