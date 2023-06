Tiết kiệm Apple: Rút tiền không được, chuyển tiền cũng không xong

Một số khách hàng chia sẻ họ mất vài tuần mới rút được tiền, trong khi ngân hàng hướng dẫn mỗi lúc một kiểu.

Tài khoản tiết kiệm của Apple liên kết với Goldman Sachs vừa ra mắt hồi tháng 4 và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người tiêu dùng. Nhưng đến nay, một số khách hàng cho biết họ gặp nhiều khó khăn trong việc rút tiền.

Anh Nathan Thackers (sống tại Atlanta) - một khách hàng của dịch vụ này - đã tìm cách chuyển 1.700 USD từ tài khoản Apple sang JPMorgan từ ngày 15/5. Tuy nhiên, mỗi lần gọi cho trung tâm dịch vụ của Goldman, anh đều được yêu cầu chờ thêm vài ngày nữa.

Phải đến sáng 1/6, tài khoản JPMorgan của anh mới nhận được tiền, sau khi tờ Wall Street Journal liên hệ với Goldman về trải nghiệm của Thackers cùng các khách hàng khác.

Khách hàng sử dụng tài khoản tiết kiệm của Apple phải chờ nhiều ngày mới chuyển được tiền đi. Ảnh: WSJ.

Chỉ chuyển tiền cũng mất nửa tháng

Tương tự, một số người dùng khác cũng phàn nàn rằng họ gặp khó khăn khi chuyển tiền từ tài khoản Apple. Vấn đề là các đại diện ở Goldman - bên nắm giữ tiền gửi - lại đưa ra phản hồi khác nhau mỗi lần họ muốn giải quyết. Đôi lúc, tiền của họ dường như "biến mất", không hiển thị trong tài khoản Apple hay cả tài khoản mà họ muốn chuyển đến.

Goldman không bình luận gì về điều này, tuy nhiên công ty khẳng định “chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ tiền gửi của khách hàng một cách nghiêm túc.”

“Phản ứng của khách hàng đối với tài khoản tiết kiệm mới trên Apple Card rất tuyệt vời và ngoài mong đợi. Đại đa số người dùng đều không gặp vấn đề gì, nhưng ở một vài trường hợp, họ có thể gặp trục trặc do các quy trình được thiết kế nhằm bảo vệ tài khoản", ngân hàng này cho biết trong một thông báo.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực chống rửa tiền, đối với các tài khoản hoàn toàn mới như Apple, việc thực hiện các giao dịch chuyển tiền chiếm tỷ trọng lớn so với tổng số dư có thể kích hoạt cảnh báo chống rửa tiền hoặc các vấn đề bảo mật khác. Tình trạng chậm trễ này thường kéo dài 5 ngày hoặc lâu hơn.

Kể cả khi khách hàng cố gắng chuyển một số tiền lớn từ tài khoản tiết kiệm mới mở sang tài khoản ban đầu chứa số tiền đó thì cảnh báo cũng được kích hoạt.

Luật sư Min-Jae Lee cho biết mình rất tò mò và muốn dùng thử tài khoản tiết kiệm của Apple vì lãi suất cao. Cô đã gửi 100.000 USD vào tháng 4 nhưng nhanh chóng thay đổi quan điểm và muốn chuyển tiền sang nơi khác. Ngày 1/5, cô quyết định rút tiền nhưng phải mất hơn 3 tuần giao dịch mới thành công.

Kể lại chuyện của mình, cô Lee cho biết Goldman hướng dẫn cô liên hệ với JPMorgan - ngân hàng mà cô đang muốn chuyển tiền đến - để làm việc. Sau đó, cô đã chuyển thành công 100.000 USD nhưng số tiền này lại quay trở lại tài khoản Apple trong cùng ngày.

Goldman sau đó liên hệ với Lee cho biết tiền chỉ có thể được chuyển đến tài khoản mà cô gửi ban đầu nên cô cũng làm theo. Tuy nhiên, vài ngày sau, ngân hàng lại gọi cho cô và nói tài khoản của Lee đang được xem xét bảo mật.

Tài khoản Apple của Lee khi đó không còn tiền, nhưng tiền vẫn không có trong tài khoản Ally (tài khoản ban đầu). Mãi đến tận ngày 25/5, cô mới nhận lại 100.000 USD .

Nhận xét về điều này, ông Dennis Lormel - cựu chuyên gia tại lĩnh vực tội phạm tài chính cho chính phủ Mỹ và hiện là cố vấn ngành ngân hàng - cho biết việc trì hoãn giao dịch để thẩm định lại là hợp lý. Tuy nhiên, thời gian trì hoãn của cô Lee lại quá dài.

“Việc trì hoãn 2-4 tuần là quá lâu. Là người thường xuyên giao dịch, tôi thấy điều này có vẻ không hợp lý", ông cho biết.

Chuyên gia cho rằng chỉ chuyển tiền cũng mất 2-4 tuần là lâu bất thường. Ảnh: CNBC.

Nhiều khách hàng bỏ đi

Trên thực tế, điều khiến tài khoản tiết kiệm của Apple thu hút người dùng đó là lãi suất. Theo Bankrate.com, mức lãi suất mà người dùng Apple nhận được là 4,15% trong khi mức trung bình hiện tại ở Mỹ là 0,25%.

Ngoài ra, Goldman cũng phát hành thẻ tín dụng Apple và người tiêu dùng muốn mở tài khoản tiết kiệm thì phải đăng ký thẻ tín dụng trước.

Đối với Apple, phát hành tài khoản mới là một cách để người dùng sử dụng iPhone nhiều hơn trong quản lý tài chính hàng ngày, đồng thời giữ khách hàng liên kết với hệ sinh thái của họ. Còn với Goldman, đây là cách để họ có thêm tiền gửi.

Tuy vậy, quá trình chuyển tiền quá mất thời gian đã khiến một số khách hàng đưa ra quyết định bất ngờ.

Anh Kevin Smyth ở Minnesota đã chuyển 10.000 USD từ tài khoản Apple sang U.S. Bank vào ngày 16/5 để sửa sang lại tầng hầm trong nhà. Anh cho biết Goldman nói anh cần liên hệ với U.S. Bank, còn U.S. Bank lại nói họ không thấy có giao dịch nào sắp được thực hiện.

Cuối cùng, Goldman thông báo tài khoản của Smyth đã bị xem xét về vấn đề bảo mật. Anh chán nản và gửi một dòng tweet đến Tim Cook ngày 25/5: “Ông muốn hợp tác với một ngân hàng giữ tiền tiết kiệm của khách cả đời à?”

Sáng hôm sau, Smyth phải bán khoảng 12.000 USD cổ phiếu để rút tiền mặt. Cuối ngày, Goldman liên hệ với Smyth nói rằng anh sẽ phải chuyển 10.000 USD sang American Express - nơi số tiền ban đầu được chuyển đi.

Cuối cùng, Smyth quyết định rút sạch tiền trong tài khoản tiết kiệm của Apple, chuyển toàn bộ 200.000 USD trở lại Amex và giao dịch thành công ngay lập tức. Tuần này, anh dự định sẽ đóng tài khoản Apple.