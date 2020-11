Tiếp tục tìm kiếm 13 người mất tích trong vụ sạt lở Trà Leng

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích ở Trà Leng (Quảng Nam) sau 2 ngày tạm dừng do ảnh hưởng bão số 10.

Ngày 8/11, ông Hồ Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng sau 2 ngày tạm dừng.

Lực lượng tìm kiếm gồm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Công an và Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My, lực lượng xã Trà Leng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích bằng canô sáng 8/11. Ảnh: Hoàng Thọ.

Những người này thực hiện việc tìm kiếm nạn nhân mất tích trên khu vực sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 bằng canô.

Trong hai ngày 6 và 7/11, lực lượng chức năng phải tạm dừng tìm kiếm người mất tích do mưa lớn. Do ảnh hưởng của bão số 10, huyện Nam Trà My xảy ra mưa lớn khiến 14 ngôi nhà và một trường tiểu học tại thôn 2 xã Trà Leng sạt lở và bị lũ cuốn trôi.

Trước đó, ngày 28/10, một vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn 1 (xã Trà Leng) vùi lấp 15 hộ dân, 33 người thoát chết. Tính đến ngày 8/11, 9 thi thể được tìm thấy, 13 người vẫn còn mất tích, trong đó có Bí thư xã Trà Leng.