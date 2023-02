Tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

Cảnh sát cho biết mẹ nạn nhân và ông C. có mối quan hệ tình cảm. Người phụ nữ này nhiều lần tiếp tay cho người tình xâm hại tình dục con gái.

2 nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can đối với ông N.M.C. (sinh năm 1972, trú phường An Tường, TP Tuyên Quang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với người tình của ông C. là N.T.S. (sinh năm 1993, trú tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn) để điều tra về dấu hiệu đồng phạm.

Theo cơ quan chức năng, ngày 17/2, công an đã làm việc với 2 người này và xác định S. và ông C có mối quan hệ tình cảm. Người phụ nữ này nhiều lần tiếp tay cho ông C. xâm hại con gái sinh năm 2013. Người này hiện không bị lực lượng chức năng tạm giữ vì nuôi con nhỏ.

Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến chung thân hoặc tử hình.