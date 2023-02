Tiến sĩ Đặng Anh Quân bị cáo buộc giúp sức tích cực cho bà Phương Hằng

Công an TP.HCM khẳng định Đặng Anh Quân đã giúp sức tích cực cho bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục, nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận.

Biểu cảm của tiến sĩ Đặng Anh Quân khi bị khởi tố Trong vụ án liên quan bà Phương Hằng, ông Quân bị khởi tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tối 25/2, Công an TP.HCM cho biết đã làm rõ vai trò của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (45 tuổi, giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM) trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo cơ quan điều tra, ông Đặng Anh Quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng. Trong các buổi livestream, ông Đặng Anh Quân đã phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với bị can Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Công an TP.HCM cho rằng hành vi của ông Đặng Anh Quân là giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục, nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội.

Công an nhận định hành vi của ông Đặng Anh Quân đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự. Do đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Quân và thực hiện lệnh khám xét nơi ở và làm việc của bị can này.

Trước đó, ngày 1/12/2022, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 bị can giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng, gồm Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM sau đó tiếp tục gia hạn tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP.HCM, trong đó có việc cần làm rõ các cộng sự giúp bị can Hằng phạm tội.